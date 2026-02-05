Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

„Magyarország nagy tiszteletnek örvendő miniszterelnöke, Orbán Viktor valóban erős és határozott vezető” – fogalmazott közösségi oldaln Donald Trump, aki teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Donald Trump szerint Orbán Viktor olyan vezető, aki bizonyítottan képes kiemelkedő eredményeket elérni, és fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért. Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor Magyarország védelmén, a gazdaság növekedésén, a munkahelyteremtésen, a kereskedelem előmozdításán, az illegális bevándorlás megállításán, valamint a jog és rend biztosításán dolgozik.

Trump a jövőben is Orbán Viktorral működne együtt

Trump kiemelte: kormányzása idején Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai új szintre léptek, a két ország együttműködése és közös eredményei látványos sikereket hoztak.

Megfogalmazása szerint mindez nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnök munkájának volt köszönhető.

Az amerikai elnök jelezte: a jövőben is szorosan együtt kíván működni a magyar kormányfővel annak érdekében, hogy mindkét ország tovább haladhasson a siker és az együttműködés útján. Felidézte, hogy már 2022-ben is támogatta Orbán Viktor újraválasztását, és hangsúlyozta:

ezt a támogatást most ismét megadja.

Donald Trump Orbán Viktort igazi barátnak, harcosnak és győztesnek nevezte, és kijelentette: teljes és maradéktalan támogatását élvezi Magyarország miniszterelnökeként történő újraválasztásához. Megfogalmazása szerint Orbán Viktor soha nem fogja cserbenhagyni Magyarország nagyszerű népét.

Orbán Viktor Facebook-oldalán köszönte meg az amerikai elnök üzenetét.