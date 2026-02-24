Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

Hírlevél
46 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Monaco Hadtest című film kiválóan bemutatta Ukrajnát, nem véletlen a cím választás. Most Trump fiának brutálisan őszinte mondatai kerültek elő az ukrán valóságról – Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé az amerikai elnök fiának mondatait.
Az egyik legmegdöbbentőbb dolog, aminek tanúja lehetett a nyáron, hogy Monacóban járt, és egy átlagos napon a luxusautók fele ukrán rendszámú volt – mondta el Donald Trump fia egy beszélgetésben, amelyről Orbán Balázs közölt egy részletet.

Erről beszélt Trump fia.
Erről beszélt Trump fia. Ukrán luxusautó Monacóban
Fotó: Képernyőkép / YouTube/Ultrahang

Trump fia: Bugattik, Ferrarik – a fele ukrán rendszámmal

Az amerikai elnök fia hozzáteszi, feltehetően ezeket a vagyonokat nem Ukrajnában halmozták föl, elmondása szerint járt ott és nem azt látta, hogy egy prosperáló gazdaság lenne. Ehelyett arról lehet hallani, hogy ukrán vezetőket tartóztatnak le több száz millió dolláros korrupció miatt, tette hozzá.

Azt is kiemelte:

szerinte a gazdagok elmenekültek, a háború megvívását pedig ráhagyták az általuk munkásosztálynak nevezett rétegre.

Ezt a filmet ajánlja Orbán Viktor

Ábrahám Róbert nemrégiben bemutatott új dokumentumfilmjét ajánlja a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a Monaco hadtest tanulságos alkotás, melyből kiderül, rossz döntés egy bábot ültetni egy ország élére.

Ábrahám Róbert az ukrajnai háborúról készített, Monaco hadtest című alkotása egy kíméletlen kérdéseket feltevő dokumentumfilm, amely azt vizsgálja,

milyen politikai, gazdasági és erkölcsi folyamatok vezettek a vérontáshoz, és kik profitálnak belőle ma is.

A film címe a francia Riviérára utal, ahol – az alkotók szerint – feltűnően sok ukrán rendszámú luxusautó jelent meg az elmúlt években. A dokumentumfilm a háború részletei mellett

bemutatja Zelenszkij életpályáját, és részletesen kitér a kegyetlen halált elszenvedő kárpátaljai magyar, Sebestyén József tragédiájára is.

 

