Új kapitány jöhet a Tiszánál

Egyre többen érzik úgy, hogy a jelenlegi vezetési és kommunikációs stílus hosszú távon nem tartható fenn, és politikai kockázatot jelent – számolt be a Magyar Nemzetnek, egy a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrás.

Magyar Péter (b) és Kapitány István (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A belső elégedetlenség az utóbbi hetekben erősödött fel látványosan.

A párton belül többen attól tartanak, hogy a sorozatos konfliktusok és a kiszámíthatatlan megszólalások elbizonytalaníthatják a támogatókat. Nem az a kérdés, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy kezelhetők-e még a jelenlegi keretek között.