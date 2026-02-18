Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drog, orgia, coming soon – mi minden derül ki még Magyar Péterről?

Ezt látnia kell!

Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

Magyar Péter

Új kapitány jöhet a Tiszánál

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Saját pártján belül is egyre nő az elégedetlenség Magyar Péterrel szemben. A Magyar Nemzet információi szerint az elmúlt időszak botrányai után a Tisza Párt elnökségében is megfogalmazódtak olyan hangok, amelyek Magyar Péter esetleges félreállításával kapcsolatosak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártTisza Párt jelöltjeiVálasztás 2026Kapitány István

Egyre többen érzik úgy, hogy a jelenlegi vezetési és kommunikációs stílus hosszú távon nem tartható fenn, és politikai kockázatot jelent – számolt be a Magyar Nemzetnek, egy a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrás.

Magyar Péter és új felfedezettje, Kapitány István, aki innentől a Tisza Párt energetikai tótumfaktuma.
Magyar Péter (b) és Kapitány István (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A belső elégedetlenség az utóbbi hetekben erősödött fel látványosan.

A párton belül többen attól tartanak, hogy a sorozatos konfliktusok és a kiszámíthatatlan megszólalások elbizonytalaníthatják a támogatókat. Nem az a kérdés, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy kezelhetők-e még a jelenlegi keretek között.

Lázár János: Nem az a kérdés, ki a listavezető, hanem, hogy ki a Kapitány

A párt belső köreiben terjedő kutatás szerint a támogatók között Kapitány István már nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyar Péter, így a belső harcok nyertese egyértelműen ő lehet – írja a Magyar Nemzet. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!