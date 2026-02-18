Új kapitány jöhet a Tiszánál

Egyre többen érzik úgy, hogy a jelenlegi vezetési és kommunikációs stílus hosszú távon nem tartható fenn, és politikai kockázatot jelent – számolt be a Magyar Nemzetnek, egy a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrás.
A belső elégedetlenség az utóbbi hetekben erősödött fel látványosan.
A párton belül többen attól tartanak, hogy a sorozatos konfliktusok és a kiszámíthatatlan megszólalások elbizonytalaníthatják a támogatókat. Nem az a kérdés, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy kezelhetők-e még a jelenlegi keretek között.
A párt belső köreiben terjedő kutatás szerint a támogatók között Kapitány István már nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyar Péter, így a belső harcok nyertese egyértelműen ő lehet – írja a Magyar Nemzet.