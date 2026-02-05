Orbán Viktor: Új seprű jól seper

“Kicsit fáradt vagyok, mert késő este ért véget a Mandiner est, és sok energiát kivesz az emberből egy ilyen közönségtalálkozó„ – mondta el a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Mint megíruk, Orbán Viktor a klubest vendégeként többek között a 2026-os választásról is beszélt. Elmondta, hogy az ellenzék fejlődőképes, de a lényeget illetően nem történt változás. 2022-höz képest annyi könnyebbség van most, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak. A mostani választásnál a brüsszeli elit tovább növelte a tétet, mert Magyarország a brüsszeli célok útjában van – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik.