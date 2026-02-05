Hírlevél
Orbán Viktor: Új seprű jól seper

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök elmondta, milyen érzés, hogy az emberek folyamatosan fényképeket és aláírásokat kérnek tőle.
“Kicsit fáradt vagyok, mert késő este ért véget a Mandiner est, és sok energiát kivesz az emberből egy ilyen közönségtalálkozó„ – mondta el a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Budapest, 2026. február 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a Mandiner Klubesten a Várkert Bazárban 2026. február 4-én. A kormányfő mellett Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója (b) és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese (k). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Mint megíruk, Orbán Viktor a klubest vendégeként többek között a 2026-os választásról is beszélt. Elmondta, hogy az ellenzék fejlődőképes, de a lényeget illetően nem történt változás. 2022-höz képest annyi könnyebbség van most, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak. A mostani választásnál a brüsszeli elit tovább növelte a tétet, mert Magyarország a brüsszeli célok útjában van – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik.

 

