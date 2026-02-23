Pánik Kijevben – áprilisra kifogyhat a pénzből Ukrajna

A Mandiner arról ír, hogy kijevi források szerint Ukrajna pénzügyi helyzete drámai fordulóponthoz érkezett.

Ukrajna a teljes gazdasági összeomlás küszöbén áll

Az ukrán legfelsőbb tanács pénzügyi bizottságának elnöke szerint akár már áprilisban elfogyhat az állam működéséhez szükséges forrás. Danilo Hetmancev a Forbes ukrán kiadásának nyilatkozva arról beszélt, hogy Kijev már most a második félévre tervezett büdzsét éli fel, miközben a 2026-os költségvetést tavaly év végén is 18 százalék feletti hiánnyal fogadták el. A politikus szerint a „pénzügyi tragédia” jeleit nem minden döntéshozó érzékeli még a kormányzatban.

Az ukrán sajtó szerint a pénzügyminiszter is tisztában van azzal, ha nem érkezik sürgősen külső segítség, az állam működése veszélybe kerülhet. Az IMF-fel kötött, összesen 8 milliárd dolláros hitelcsomag következő, 1,5 milliárd dolláros részletéhez szigorú feltételek – köztük adóemelések – kapcsolódnak. Eközben az államadósság négy év alatt megduplázódott: a 2021-es 100 milliárd dollárról 2025 végére 213 milliárdra nőtt, a GDP-arányos adósság pedig 99 százalékra emelkedett. Ez a szint sok hitelezőnél már komoly kockázati jelzés.

Kijev számára kulcsfontosságú lenne az Európai Unió által megszavazott 90 milliárd eurós hitel, amelyből 30 milliárd makrofinanszírozási, 60 milliárd pedig védelmi célokat szolgálna. A csomag azonban politikai viták tárgya, és több tagállam – köztük Magyarország – is fenntartásokat fogalmazott meg a kifizetésével kapvcsolatban. Ráadásul az IMF-program egyes elemei is az uniós támogatáshoz kötődnek, így a pénzügyi láncolat bármely pontjának elakadása súlyos következményekkel járhat.

A Financial Times elemzése szerint a reál-GDP még mindig 21 százalékkal marad el a háború előtti szinttől. A demográfiai válság tovább rontja a helyzetet: négy év alatt hétmillió ember hagyta el az országot, a vállalatok háromnegyede munkaerőhiányra panaszkodik. A költségvetés több mint kétharmadát a hadsereg és a háborús kiadások emésztik fel, miközben a nyugdíjak, bérek és közszolgáltatások finanszírozása is egyre nehezebb.