Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Ezt látnia kell!

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

ukrajna

Magyarországot órák alatt szétkapnánk – így fenyegetőzik az ukrán hadsereg egyik tisztje

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Órák alatt szétkapnánk Magyarországot" – így fenyegette meg a magyarokat az ukrán hadsereg egyik tisztje. Magyar Péter győzelmét akarják az ukránok – az Ellenpont bemutatja az ukrajnai fenyegetések kimeríthetetlennek tűnő tárházát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnafenyegetésmagyarország

Megint katonai támadással fenyegeti Magyarországot Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna percek alatt szállná meg Magyarországot a 128-as dandár – írta az Ellenpont csütörtökön.

Ukrajna: Zelenszkij kitünteti Karaszt
Ukrajna: Zelenszkij kitünteti Karaszt
Fotó: Ellenpont

Közösségi oldalán most azon gúnyolódik az ukrán tiszt, hogy a magyar sajtóban nagy felháborodást váltottak ki a szavai, egy friss bejegyzésben pedig kijelentette, Magyarország megszállásáról írt gondolatait nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni – teszi hozzá a lap, rámutatva:

Miközben az ukrán hadsereg vezetői így tervezgetik hazánk megszállását, Zelenszkij tévéjében ismét arról értekeztek, hogy milyen jól jönne Kijevnek Magyar Péter győzelme.

Ukrajna: Válogatott fenyegetések ömlenek Magyarországra

Az Ellenpont megjegyzi, ezek után figyelemre méltó, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter mennyire próbálják letagadni az ukránok jelentette veszélyt.

Nem ez az egyetlen ukrán, aki fenyegetőzik, az Ellenpont példaként hozza fel:

  • Dmitro Jaros személyesen Orbán Viktort fenyegette meg halálosan,
  • Kirilo Szazonov, befolyásos katona és politológus, aki az UNIAN hírügynökség YouTube-csatornáján jelentette ki: rövid pórázra kell fogni Orbán Viktort azáltal, hogy Magyarországot elvágják a számára fontos erőforrásoktól, így az orosz gáz- és olajszállítmányoktól,
  • Petro Olescsuk politiológus konkrétan Zelenszkij tévéjében, a Freedom-On csatornán beszélt arról, hogy reméli, az Orbán-kormány megbukik a választásokon,
  • Ugyanerről beszélt Ljudmilla Pokrovcsuk, Zelenszkij elnök másik lelkes támogatója is, aki reményét fejezte ki az Orbán-kormány bukása kapcsán,
  • Egyik korábbi videóban azt részletezték, Volodimr Zelenszkij miképp akar beavatkozni Magyar Péter oldalán a magyar választásokba. Anatolij Sarij szerint ezt Brüsszel jóváhagyta.

A teljes cikk ide kattintva elolvasható.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!