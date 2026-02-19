Magyarországot órák alatt szétkapnánk – így fenyegetőzik az ukrán hadsereg egyik tisztje

Megint katonai támadással fenyegeti Magyarországot Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna percek alatt szállná meg Magyarországot a 128-as dandár – írta az Ellenpont csütörtökön.

Ukrajna: Zelenszkij kitünteti Karaszt

Fotó: Ellenpont

Közösségi oldalán most azon gúnyolódik az ukrán tiszt, hogy a magyar sajtóban nagy felháborodást váltottak ki a szavai, egy friss bejegyzésben pedig kijelentette, Magyarország megszállásáról írt gondolatait nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni – teszi hozzá a lap, rámutatva:

Miközben az ukrán hadsereg vezetői így tervezgetik hazánk megszállását, Zelenszkij tévéjében ismét arról értekeztek, hogy milyen jól jönne Kijevnek Magyar Péter győzelme.

Ukrajna: Válogatott fenyegetések ömlenek Magyarországra

Az Ellenpont megjegyzi, ezek után figyelemre méltó, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter mennyire próbálják letagadni az ukránok jelentette veszélyt.

Nem ez az egyetlen ukrán, aki fenyegetőzik, az Ellenpont példaként hozza fel:

Dmitro Jaros személyesen Orbán Viktort fenyegette meg halálosan,

Kirilo Szazonov, befolyásos katona és politológus, aki az UNIAN hírügynökség YouTube-csatornáján jelentette ki: rövid pórázra kell fogni Orbán Viktort azáltal, hogy Magyarországot elvágják a számára fontos erőforrásoktól, így az orosz gáz- és olajszállítmányoktól,

Petro Olescsuk politiológus konkrétan Zelenszkij tévéjében, a Freedom-On csatornán beszélt arról, hogy reméli, az Orbán-kormány megbukik a választásokon,

Ugyanerről beszélt Ljudmilla Pokrovcsuk, Zelenszkij elnök másik lelkes támogatója is, aki reményét fejezte ki az Orbán-kormány bukása kapcsán,

Egyik korábbi videóban azt részletezték, Volodimr Zelenszkij miképp akar beavatkozni Magyar Péter oldalán a magyar választásokba. Anatolij Sarij szerint ezt Brüsszel jóváhagyta.

