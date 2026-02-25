Az ukrán befolyásoló ügynököktől Magyar Péterék titkos müncheni paktumáig

A háború négy évvel ezelőtti kitörése óta Ukrajna csillagászati összegeket költött el, amit jórészt az Európai Unió és az USA biztosítottak a Volodimir Zelenszkij-féle vezetésnek katonai és pénzügyi segítség formájában. Ám a Donald Trump vezette amerikai republikánus kormányzat tavalyi hivatalba lépésével az Egyesült Államok lényegében kiszállt a háború finanszírozásából, amelynek gyakorlatilag az EU maradt az egyedüli fő pénzelője. Ebben a helyzetben Ukrajna minden erejével arra törekszik, hogy ezt a pénzcsapot már ne veszítse el.
A paktum
Néhány nappal ezelőtt, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián végül egymásra találtak a háborúpárti erők. Az úgynevezett titkos müncheni paktum lényege, hogy Brüsszel, Kijev, valamint az Európai Néppárt háborúpárti politikájába hézagmentesen belesimuló Tisza Párt megállapodott abban, hogy amennyiben Magyar Péterék kerülnek kormányra, akkor feladják a magyar vétójogot, pénzügyi terhet vállalnak Ukrajna finanszírozásából és támogatják Ukrajna uniós tagságát.
Úgy tűnik tehát, hogy a magyarországi választás kulcsmomentum lehet a kontinens sorsának alakulásában, vagyis abban, sikerül-e megakadályozni, hogy Európa olyan terhet vegyen a nyakába, ami megroppantaná a gazdaságát és háborús veszélybe sodorná.
Aknamunka a színfalak mögött
De térjünk ki Ukrajnára!
A Zelenszkij-féle vezetés a Tisza választási győzelmében érdekelt, s ebből a célból egészen durva eszközökhöz sem rest nyúlni. Így például a Barátság kőolajvezeték januári elzárása mögött is az a szándék állhatott, hogy a kampány hajrájában destabilizálják a magyar belpolitikai helyzetet és gyengítsék a patrióta kormányt. Azonban az ukrán befolyásgyakorlás jórészt a színfalak mögött zajlik, s elsősorban a Tisza Párt behálózásáról szól.
Az egyik fontos összekötő kapocs az ukránok és Magyar Péterék között a Tisza katonai szakértőjévé avanzsált egykori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz volt. Erre a szerepre az Ukrajna iránti rajongása is alkalmassá tette az altábornagyot. Ruszin-Szendi vezérkari főnökként a NATO-tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt.
Az ülések után készített jelentéseit meghamisította, ezzel félrevezette a feletteseit és a kormányt.
Az üléseken elhangzottak olyan kijelentései, mint a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!), élesen szembementek a hivatalos magyar politikával. A Magyar Honvédség parancsnokaként, 2022 nyarán pedig titokban kiutazott Kijevbe, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával találkozott. A Ruszin-Szendit barátjának nevező Zaluzsnij akkor úgy értékelte a látogatást, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja az Oroszország elleni háborúban. Nem meglepő, hogy Ruszin-Szendit 2023-ban végül leváltották a vezérkari főnöki posztról.
Az ukrán kémbotrány néven elhíresült ügy nyilvánosságra került részletei nyomán derült fény Ruszin-Szendi aknamunkájára. De nézzük sorban az eseményeket!
Veszélyes mederben a Tisza
Tavaly május 9-én ugyanis az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU bejelentette, hogy leleplezték a magyar katonai hírszerzés Ukrajna ellen kémkedő hálózatát és őrizetbe vettek két Magyarországnak dolgozó kémet. Nekik az ukránok állítása szerint többek között az volt a feladatuk, hogy figyeljék az ukrán csapatmozgásokat Kárpátalján. Szijjártó Péter már az első reakciójában ukrán lejárató akcióról beszélt. Az ATV-nek a külügyminiszter azt mondta: „ezt egy óvatossággal kezelendő ukrán propagandának kell minősíteni”.
A kormány gyorsan reagált: diplomáciai fedésben működő ukrán kémet azonosítottak és utasítottak ki az országból, s a Terrorelhárítási Központ is több helyen lecsapott. Mások mellett elfogtak egy bizonyos Holló Istvánt.
A nemzetbiztonsági bizottság 2025. május 20-ai ülése után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról számolt be, hogy a férfi neve ellenére ukrán állampolgár és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében volt. Kocsis beszámolója szerint Holló István az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott.
Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.
Holló István – akinek kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható – a ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket. Mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel. Amint a Magyar Nemzet kiderítette, a magas rangú honvédelmi vezető nem más volt, mint Ruszin-Szendi Romulusz. Az altábornagy nem is tagadta, hogy találkoztak. Holló jelenleg letartóztatásban van, s kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt folyik ellene nyomozás.
Magyar Péter „testvére”
Kocsis Máté májusi sajtótájékoztatójából a nyilvánosság a kémbotrány másik főszereplőjéről, a kémkedés miatt 2024 őszén hazánkból kiutasított Tseber Rolandról is megismerhette a legfontosabb információkat. Így például azt, hogy az ukrán férfi találkozót szervezett a magyar katonai vezetés korábbi magas rangú vezetője, valamint fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között.
Ruszin-Szendi, valamint a vele kapcsolatban álló Weber János fegyverkereskedő többször találkozott egy cseh üzletemberrel, bizonyos Mikola Smetankával Csehországban, Teplicében. Ez azért érdekes, mert Smetanka Tseber Rolanddal is szoros kapcsolatban áll.
Olyan szorosban, hogy miután az ukrán kémet kitiltották Magyarországról és ezzel az unióból, egyes források szerint a cseh férfi vette át Tseber európai ügyeinek intézését.
De vissza Tseber Rolandra! Az ukrán férfi szervezte meg, mégpedig rekord gyorsasággal a Tisza-vezér 2024-es nyári ukrajnai útját. Tseber szinte csettintésre tudta bevinni Magyart az oroszok bombázta Kijevbe és azonnali találkozót hozott össze neki a bombatalálatot kapott kórház igazgatójával. Ez feltehetően nem kis részben annak köszönhető, hogy az ukrán férfi Zelenszkij pártjának a képviselője. Tsebernek, akit itthon az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosítottak, láthatóan sikerült Magyar Péter bizalmába férkőznie. Erre utal, hogy a Tisza-elnök testvéreként emlegette a férfit, ahogyan az is, hogy számos alkalommal fotózkodtak együtt.
Tseber egyébként olyannyira bevonódott Magyarék kampányába, hogy tavaly Kárpátalján még Tisza-szigetet is alapított, Orbán Viktor magyar kormányfőt pedig patkányozta a közösségi oldalán.
Tseber egyébként korábban is próbálkozott: az elmúlt években számos ellenzéki magyar politikust környékezett meg, köztük Mesterházy Attila egykori MSZP-elnököt, vagy a momentumos Cseh Katalint. De a közösségi oldalára közös képei láthatók mások mellett Karácsony Gergellyel, a Momentumot egykor vezető Gelencsér Ferenccel, vagy éppen Márki-Zay Péterrel.
Adatbotrány
A müncheni paktum fényében új megvilágításba kerül a tavaly októberben kirobbant adatszivárgási botrány is. Először október 6-án az Index írt arról, majdnem húszezer ember adata szivárgott ki a párt Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásából. A lap akkor nem csak a jelentős adatszivárgásról számolt be, hanem arról is, hogy az applikáció kialakításában ukránok is részt vettek. Az adminok, vagyis a telefonos alkalmazás működtetéséért felelős személyek között ugyanis ukrán szakember is szerepelt, aki a PettersonApps nevű ukrán applikációk fejlesztésével is foglalkozó cégnél dolgozik.
A vállalat vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben. S hogy a kör bezáruljon, megszólalt a kérdésben Tseber Roland is, azt bizonygatta, hogy a Tisza mobilapplikációját nem az ukránok készítettek.
Nem sokkal később kétszázezer ember adata került ki a világhálóra, és erős a gyanú, hogy az ukrán közreműködés miatt ezek az adatok az ukránoknak is megvannak. Ráadásul az, hogy a Tisza applikációját részben-egészben ukránok fejleszthették, felveti azt is, hogy Ukrajna anyagi erőforrásokat is áldozott a Tisza győzelméért. Az ilyen helyzet pedig már egészen szoros kapcsolatot jelent.