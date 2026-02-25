Az ukrán befolyásoló ügynököktől Magyar Péterék titkos müncheni paktumáig

A háború négy évvel ezelőtti kitörése óta Ukrajna csillagászati összegeket költött el, amit jórészt az Európai Unió és az USA biztosítottak a Volodimir Zelenszkij-féle vezetésnek katonai és pénzügyi segítség formájában. Ám a Donald Trump vezette amerikai republikánus kormányzat tavalyi hivatalba lépésével az Egyesült Államok lényegében kiszállt a háború finanszírozásából, amelynek gyakorlatilag az EU maradt az egyedüli fő pénzelője. Ebben a helyzetben Ukrajna minden erejével arra törekszik, hogy ezt a pénzcsapot már ne veszítse el.

Ukrajna a jelek szerint a Tisza győzelmében érdekelt: kémbotrány, energetikai nyomásgyakorlás és adatügy is a befolyásgyakorlás gyanúját erősíti ( Fotó: Felix Hörhager / MTI/AP/DPA)

A paktum

Néhány nappal ezelőtt, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián végül egymásra találtak a háborúpárti erők. Az úgynevezett titkos müncheni paktum lényege, hogy Brüsszel, Kijev, valamint az Európai Néppárt háborúpárti politikájába hézagmentesen belesimuló Tisza Párt megállapodott abban, hogy amennyiben Magyar Péterék kerülnek kormányra, akkor feladják a magyar vétójogot, pénzügyi terhet vállalnak Ukrajna finanszírozásából és támogatják Ukrajna uniós tagságát.

Úgy tűnik tehát, hogy a magyarországi választás kulcsmomentum lehet a kontinens sorsának alakulásában, vagyis abban, sikerül-e megakadályozni, hogy Európa olyan terhet vegyen a nyakába, ami megroppantaná a gazdaságát és háborús veszélybe sodorná.

Aknamunka a színfalak mögött

De térjünk ki Ukrajnára!

A Zelenszkij-féle vezetés a Tisza választási győzelmében érdekelt, s ebből a célból egészen durva eszközökhöz sem rest nyúlni. Így például a Barátság kőolajvezeték januári elzárása mögött is az a szándék állhatott, hogy a kampány hajrájában destabilizálják a magyar belpolitikai helyzetet és gyengítsék a patrióta kormányt. Azonban az ukrán befolyásgyakorlás jórészt a színfalak mögött zajlik, s elsősorban a Tisza Párt behálózásáról szól.

Az egyik fontos összekötő kapocs az ukránok és Magyar Péterék között a Tisza katonai szakértőjévé avanzsált egykori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz volt (Forrás: Youtube)

Az egyik fontos összekötő kapocs az ukránok és Magyar Péterék között a Tisza katonai szakértőjévé avanzsált egykori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz volt. Erre a szerepre az Ukrajna iránti rajongása is alkalmassá tette az altábornagyot. Ruszin-Szendi vezérkari főnökként a NATO-tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt.

Az ülések után készített jelentéseit meghamisította, ezzel félrevezette a feletteseit és a kormányt.

Az üléseken elhangzottak olyan kijelentései, mint a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!), élesen szembementek a hivatalos magyar politikával. A Magyar Honvédség parancsnokaként, 2022 nyarán pedig titokban kiutazott Kijevbe, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával találkozott. A Ruszin-Szendit barátjának nevező Zaluzsnij akkor úgy értékelte a látogatást, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja az Oroszország elleni háborúban. Nem meglepő, hogy Ruszin-Szendit 2023-ban végül leváltották a vezérkari főnöki posztról.