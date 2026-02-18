Ukrajna benyújtotta a számlát Brüsszelnek, bólogató kormányt akarnak Magyarországon

Hírlevél
45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Költségvetési matek. Ennyi ment eddig Ukrajnára, és ennyit követelnek még. Az ukrán kormány ugyanis összeírta saját maga, hogy szerinte mennyi pénzt kellene összesen küldeni. Dollárban állították ki a számlát és 1500 milliárdra jött ki. Ebből 700 milliárd katonai támogatás, 800 milliárd pedig gazdasági támogatás. A magyar kormány ezeknek a terveknek az útjában áll – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a videójában. Mutatjuk!
Dömötör CsabaTisza PártZelenszkij KÖVETELŐZIKVálasztás 2026ZelenszkijHáború Ukrajnábanukrajnai háborúUkrajnaEurópai Unió

Akkor most egy kicsit beszéljünk a matekról. Arról, hogy mennyibe is kerül Európának és Magyarországnak az ukrán zászlós politika, beleértve a háborúfinanszírozást és a bővítést is – mondta Dömötör Csaba a videójában.

Emmanuel Macron francia elnök (j) az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára érkező Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna elnökét fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában. (Fotó: MTI/AP/Thomas Padilla)
Emmanuel Macron francia elnök (j) az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára érkező Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna elnökét fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában.
Fotó: MTI/AP/Thomas Padilla

A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette:

Kezdjük azzal, hogy mennyi pénz ment el eddig. Az Európai Tanács oldalán van egy hivatalos számláló arról, hogy az uniós országok eddig mennyi pénzt toltak a háború finanszírozásba. Ez most már közelíti a 200 milliárdot, egész pontosan 193 milliárd euró. Ez forintban olyan 73 ezer milliárd. Innen indulunk. És a legfontosabb körülmény az az, hogy az uniós költségvetésben nincs több pénz erre, nincs több pénz az Ukrajna finanszírozásai, többféle módon sajtolják ezt ki a tagországokból. Először is hitelfelvétellel, aztán az uniós költségvetés átalakításával és azzal, hogy megszorításokat követelnek a tagállamoktól. De ez még mindig nem minden.

Az ukrán kormány ugyanis összeírta saját maga, hogy szerinte mennyi pénzt kellene összesen küldeni. Dollárban állították ki a számlát és 1500 milliárdra jött ki. Ebből 700 milliárd katonai támogatás, 800 milliárd pedig gazdasági támogatás. A magyar kormány ezeknek a terveknek az útjában áll. Akik ezeket a terveket erőltetik, már nem is nagyon titkolják, hogy egy bólogató kormányt szeretnének, amelyik úgy hajlong, mint egyszeri tiszások Donald Tusk előtt. A tét nem kevesebb, mint 1500 milliárd dollár, sok zsákmány. De a mi szempontunkból leginkább az a tét, hogy a magyarok pénztárcájába kerül-e a pénz, vagy Ukrajnába. A mi válaszunk faék módon egyszerű. A magyarok pénzének Magyarországon a helye. Erről döntünk április 12-én!

– hangsúlyozta Dömötör Csaba a videójában.

Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja Magyarországot – videó

 

