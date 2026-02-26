Ukrajna három kívánsága, amit a magyar kormány sohasem fog teljesíteni

Ukrajna jelen pillanatban három olyan dolgot követel Magyarországtól, ami szerintem nekünk elfogadhatatlan – mondta Orbán Balázs a videójában.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke

(Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Az egyik, hogy szálljunk be az ukránok háborújába. Hosszú távon az lenne a kérdés, hogy adunk-e katonát, de rövidtávon is van az a kérdés, hogy finanszírozzuk-e őket. A második az, hogy engedjük be őket az Európai Unióba. És a harmadik az, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. Ebben a három kérdésben a magyar nemzeti érdek és az ukrán nemzeti érdek minden higgadtság mellett homlokegyenest ellentéte egymásnak. A Tisza Párt az ukrán nemzeti érdeknek való megfelelést, az ahhoz való hozzásimulást azt fontosabbnak tartja, mint a magyar nemzeti érdekért való kiállást.

Csak a Fidesz-KDNP az, aminek kellő ereje van ahhoz, hogy a következő időszakban nemet tudjon mondani Brüsszel és Kijev diktátumainak! Ha itt egy másik összetételű kormány van, akkor úgy mennek át rajtunk, mint az úthenger!

– hangsúlyozta Orbán Balázs.