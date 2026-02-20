Felháborító! Ukrajna már nem is titkolja, hogy beavatkozik a magyar választásokba

Hírlevél
26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Makszim Nesvitalov ukrán politológus szerint Orbán Viktor árt Ukrajnának és az európai egységnek a harmadik világháború küszöbén, ezért nagyon fontosnak tartja, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök. Beismeri továbbá, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárásával beavatkozik a magyar választásokba. 
ukrajnaorbán viktorválasztás2026Magyar Péterbeavatkozás

A videón Makszim Nesvitalov arról beszél, hogy Orbán Viktor szerinte árt Ukrajnának és az európai egységnek a „harmadik világháború forró szakaszának küszöbén”, ezért rendkívül fontosnak tartja, hogy Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. A politológus érvelése szerint egész Európa érdeke Orbán veresége, és ezt nem is próbálja finomabban megfogalmazni.

Ukrajna
Ukrajna már nyíltan kimondja: nemzeti érdekük, hogy Orbán Viktor elveszítse a választást (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

„Ez beavatkozás a magyar választásokba”

A felvételen a politológus többek között így fogalmaz:

Egész Európa érdeke, hogy Orbán elveszítse ezeket a választásokat, és Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez rendkívül fontos.”

Orbán Viktor: Ukrajna a zűrzavarban érdekelt

Egy másik részletben pedig nyíltan beszél az energetikai nyomásgyakorlásról, nevezetesen a Barátság kőolajvezeték ügyéről:

Ez persze nem helyes. Ez beavatkozás a magyar választásokba. Mi pedig értjük, hogy számunkra nemzeti érdekünk része Orbán veresége ezeken a választásokon.”

A kijelentések különösen nagy visszhangot válthatnak ki, hiszen ritka, hogy egy külföldi megszólaló ennyire egyértelműen beszéljen egy másik ország választási eredményének kívánatos irányáról. A videó a kampányidőszak egyik meghatározó témájává válhat.

 

