Felháborító! Ukrajna már nem is titkolja, hogy beavatkozik a magyar választásokba

A videón Makszim Nesvitalov arról beszél, hogy Orbán Viktor szerinte árt Ukrajnának és az európai egységnek a „harmadik világháború forró szakaszának küszöbén”, ezért rendkívül fontosnak tartja, hogy Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. A politológus érvelése szerint egész Európa érdeke Orbán veresége, és ezt nem is próbálja finomabban megfogalmazni.
„Ez beavatkozás a magyar választásokba”
A felvételen a politológus többek között így fogalmaz:
Egész Európa érdeke, hogy Orbán elveszítse ezeket a választásokat, és Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez rendkívül fontos.”
Egy másik részletben pedig nyíltan beszél az energetikai nyomásgyakorlásról, nevezetesen a Barátság kőolajvezeték ügyéről:
Ez persze nem helyes. Ez beavatkozás a magyar választásokba. Mi pedig értjük, hogy számunkra nemzeti érdekünk része Orbán veresége ezeken a választásokon.”
A kijelentések különösen nagy visszhangot válthatnak ki, hiszen ritka, hogy egy külföldi megszólaló ennyire egyértelműen beszéljen egy másik ország választási eredményének kívánatos irányáról. A videó a kampányidőszak egyik meghatározó témájává válhat.