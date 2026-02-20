Felháborító! Ukrajna már nem is titkolja, hogy beavatkozik a magyar választásokba

A videón Makszim Nesvitalov arról beszél, hogy Orbán Viktor szerinte árt Ukrajnának és az európai egységnek a „harmadik világháború forró szakaszának küszöbén”, ezért rendkívül fontosnak tartja, hogy Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. A politológus érvelése szerint egész Európa érdeke Orbán veresége, és ezt nem is próbálja finomabban megfogalmazni.

Ukrajna már nyíltan kimondja: nemzeti érdekük, hogy Orbán Viktor elveszítse a választást (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

„Ez beavatkozás a magyar választásokba”

A felvételen a politológus többek között így fogalmaz: