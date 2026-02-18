Orbán Balázs nem kímélte az ukránokat – ezt nem teszik zsebre!

Hírlevél
1 óraja
Olvasási idő: 4 perc
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, ha Ukrajna zsarol minket, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy meddig megyünk el a válaszlépésben. Orbán Balázs szerint jogos a kérdés: ha Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken a szállítást Magyarország felé, akkor miért küldjön Magyarország dízel üzemanyagot Ukrajnának.
Orbán BalázsválaszlépésdízelUkrajnaolaj

Orbán Balázs a közösségi oldalán egy határozott hangvételű videóüzenetben reagált az Ukrajna és Magyarország közötti energiavitára.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, ha Ukrajna zsarol minket, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy meddig megyünk el a válaszlépésben. Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”

– fogalmazott Orbán Balázs, utalva arra, hogy a magyar kormány szerint az ukrán fél politikai nyomásgyakorlással próbál beavatkozni a magyarországi folyamatokba.

A politikus úgy véli, Ukrajna lépése egyértelműen zsarolás, amely túlmutat az energiabiztonság kérdésén.

Ukrajna gyakorlatilag zsarolja Magyarországot. Ezzel beavatkozik a választásokba”

– jelentette ki. Álláspontja szerint a szállítás visszatartásának oka az, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási ambícióit.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a magyar politikának fel kell tennie a kérdést, hogy miközben az ukrán fél nem engedi újraindítani a Barátság vezetéket, Magyarország miért biztosít számukra energiát más csatornákon keresztül.

Ha Ukrajna egy politikai zsarolás részeként nem engedi újraindulni a Barátság kőolajvezetéket, akkor vajon mi az áram mellett miért küldünk nekik dízel üzemanyagot?”

– tette fel a kérdést a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

