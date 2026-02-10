Kemény, de igaz szavak: Ukrajna ellensége lett Magyarországnak

Hírlevél
51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ameddig Ukrajna azon dolgozik, hogy leválasszon minket az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy megvédjük Magyarországot, megvédjük a rezsicsökkentést, és – ha nem is tetszik az ukránoknak – megüzenjük, hogy nem fizetünk – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
orbán balázsukrajnamagyarországorbán viktorgáz

Döntő dolog történt a politikában – kezdte bejegyzését Orbán Balázs, közöte, a miniszterelnök egyértelművé tette, 

egészen addig, ameddig Ukrajna azon dolgozik, hogy leválaszon minket az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyraország ellensége. 

Orbán Viktor poitikai igazgatója közölte: kemény, de igaz szavak.

Mint fogalmazott, ha van valaki, aki olyan dolgot szeretne áterőltetni rajtad, ami nem jó, jelen esetben, hogy nincs olcsó orosz energia, az nem jó Magyarországnak. 

Ez nem egy ideológiai kérdés, ez egy praktikus kérdés. Mennyit fizetünk a rezsiért, mennyit fizetünk a benzinért, vannak-e ellátási problémáink?

– sorolta Orbán Balázs, hozzátéve, hogy ha van egy olyan ország, amely bevallott módon azon dolgozik, hogy olyat érjen el, ami nem jó hazánknak, akkor annak az országnak a kormánya Magyarországgal ellenséges. 

A magyar kormánynak az a feladata ebben a helyzetben, hogy megvédjük Magyarországot, megvédjük a rezsicsökkentést, és – ha nem is tetszik az ukránoknak – megüzenjük, hogy nem fizetünk

– szögezte le a politikus kiemelve, hogy ezért is fontos a nemzeti petíció kitöltése.

 

