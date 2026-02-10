Brüsszel szócsöve nem kertelt – leírták, hogy miért akarják leváltani Orbán Viktort

Nem kertel tovább Brüsszel kedvenc házi lapja. A Politico hosszú elemzésben vezeti le, hogyan lehet Ukrajnát akár már 2027-ig bepréselni az Európai Unióba – és közben világosan megnevezi azt is, ki van útban, és ki lenne az, aki kérdés nélkül végrehajtaná az elvárásokat.
Gyorsítópálya Ukrajnának, fék Magyarországnak
A cikk szerint nem Ukrajnának kell alkalmazkodnia az uniós szabályokhoz, hanem az Uniónak kell „felkészítenie” Ukrajnát: információval, pénzzel, politikai támogatással.
Az informálisan „fordított bővítésnek” nevezett elképzelés lényege, hogy Kijev már a folyamat elején helyet kapna az „uniós asztalnál”, azaz részlegesen csatlakozna, miközben az átalakításokat fokozatosan hajtaná végre – ezzel végleg az EU-hoz kötve Ukrajnát, és távol tartva Moszkva befolyását.
Volodimir Zelenszkij nyíltan sürgeti a 2027-es dátum rögzítését, mert ezt biztonsági garanciának tekinti. A hangsúly a gyorsítópályán van – azon az úton, amelyet Brüsszel már régóta épít, de eddig egy tagállam következetesen blokkol.
Orbán Viktor bukása a kulcs számukra
A Politico egyértelművé teszi: Orbán Viktor bukása kulcskérdés, mert amíg ő vezeti Magyarországot, addig Ukrajna uniós integrációja és a háború további finanszírozása akadályba ütközik. A lap szerint viszont Magyar Péter hatalomra kerülése esetén irányváltás jönne, és Magyarország politikája Ukrajna ügyében gyökeresen megváltozna. És ha ez sem sikerülne? Mint ahogy arról az Origo is beszámolt:
Magyarország szavazati jogát egyszerűen el kell venni.
Hollik István a közösségi oldalán így foglalta össze a helyzetet: „Most már a Politico is leírja, hogy a választások tétje az Ukrajna és a háború támogatása.” A politikus hangsúlyozta:
Ha a magyar emberek bennünket bíznak meg, Ukrajna nem lesz uniós tag, és a magyarok pénze nem Ukrajnába megy. Ha Magyar Péter jön, akkor Ukrajna EU-s tag lesz, a háború folytatódik, és az európaiak és a magyarok pénze Ukrajnában köt ki.”
Magyar Péter következetesen tagad vagy mismásol
Magyar Pétert valahányszor olyan társadalmilag kényes kérdéssel szembesítik, amelyről ő maga is tudja, hogy a magyarok többsége elutasítja, látványosan kitér a válasz elől. Így lavírozott a genderkérdésnél, és ugyanez történik Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban is – a világos állásfoglalás helyett.
Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője szerint mindez nem véletlen, hanem tudatos politikai taktika: amennyiben Magyar Péter nyíltan elismerné, hogy Brüsszel elvárásaihoz igazodik – így Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében is –, az súlyos választási kockázatot jelentene számára.
A képlet egyszerű, már Brüsszel sem rejti véka alá. Mivel az egyhangúságot jelenleg a magyar kormány blokkolja, az uniós döntéshozók árgus szemmel figyelik a magyar választásokat. A kérdés nem az, mit akar az Unió – hanem az, mit döntenek a magyar választók: Magyar Pétert, vagy Orbán Viktort választják.