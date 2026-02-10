Brüsszel szócsöve nem kertelt – leírták, hogy miért akarják leváltani Orbán Viktort

Nem kertel tovább Brüsszel kedvenc házi lapja. A Politico hosszú elemzésben vezeti le, hogyan lehet Ukrajnát akár már 2027-ig bepréselni az Európai Unióba – és közben világosan megnevezi azt is, ki van útban, és ki lenne az, aki kérdés nélkül végrehajtaná az elvárásokat.

Ukrajna gyorsított felvételéről közölt cikket a Politico, mely öt lépésben határozta meg a háborúban álló ország csatlakozását (Forrás: NurPhoto-via)

Gyorsítópálya Ukrajnának, fék Magyarországnak

A cikk szerint nem Ukrajnának kell alkalmazkodnia az uniós szabályokhoz, hanem az Uniónak kell „felkészítenie” Ukrajnát: információval, pénzzel, politikai támogatással.

Az informálisan „fordított bővítésnek” nevezett elképzelés lényege, hogy Kijev már a folyamat elején helyet kapna az „uniós asztalnál”, azaz részlegesen csatlakozna, miközben az átalakításokat fokozatosan hajtaná végre – ezzel végleg az EU-hoz kötve Ukrajnát, és távol tartva Moszkva befolyását.

Volodimir Zelenszkij nyíltan sürgeti a 2027-es dátum rögzítését, mert ezt biztonsági garanciának tekinti. A hangsúly a gyorsítópályán van – azon az úton, amelyet Brüsszel már régóta épít, de eddig egy tagállam következetesen blokkol.

Orbán Viktor bukása a kulcs számukra

A Politico egyértelművé teszi: Orbán Viktor bukása kulcskérdés, mert amíg ő vezeti Magyarországot, addig Ukrajna uniós integrációja és a háború további finanszírozása akadályba ütközik. A lap szerint viszont Magyar Péter hatalomra kerülése esetén irányváltás jönne, és Magyarország politikája Ukrajna ügyében gyökeresen megváltozna. És ha ez sem sikerülne? Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: