Honvédelmi miniszter: Ukrajna politikai okokból avatkozik be Magyarország energiabiztonságába

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az értekezleten feladatszabást tartott a katonai attaséknak. Ők képviselik a katonadiplomáciát számos fővárosban szerte a világon. Ezért nagyon fontos, hogy miképpen gondolkoznak azokról a folyamatokról, amelyek jelenleg zajlanak – ismertette a miniszter.
„Felhívtam a figyelmüket arra, hogy Magyarország békeidőben ugyan, de
az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll, hiszen Ukrajna politikai okokból, de beavatkozik Magyarország energiabiztonságába, és ezáltal veszélyezteti Magyarország biztonságát is”
– fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezt a leghatározottabban vissza kell utasítani, és „ki kell kérnünk Brüsszelben is, hogy miért nem védik meg a tagállamot”.
„A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – mondta a videó végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Magyarország immár négy éve a béke pártján
A bejegyzésben az orosz-ukrán háborúra utalva azt írta, 4 éve tart már a szomszédunkban a vérontás. „Magyarország azóta is eltántoríthatatlanul békepárti” – emelte ki.
Amikor Magyarországot zsarolni próbálják emiatt, akkor még fontosabb, hogy ne csak képviseljük álláspontunkat, hanem érthetően meg is kell magyarázni azt a fogadó országok döntéshozói előtt.
Ebben pedig elengedhetetlen katonai attaséink szolgálata” – tette hozzá a miniszter.