Honvédelmi miniszter: Ukrajna politikai okokból avatkozik be Magyarország energiabiztonságába

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az értekezleten feladatszabást tartott a katonai attaséknak. Ők képviselik a katonadiplomáciát számos fővárosban szerte a világon. Ezért nagyon fontos, hogy miképpen gondolkoznak azokról a folyamatokról, amelyek jelenleg zajlanak – ismertette a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a katonai nemzetbiztonsági szolgálat értekezletén Budapesten, 2026. február 24-én (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

„Felhívtam a figyelmüket arra, hogy Magyarország békeidőben ugyan, de

az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll, hiszen Ukrajna politikai okokból, de beavatkozik Magyarország energiabiztonságába, és ezáltal veszélyezteti Magyarország biztonságát is”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezt a leghatározottabban vissza kell utasítani, és „ki kell kérnünk Brüsszelben is, hogy miért nem védik meg a tagállamot”.