Honvédelmi miniszter: Ukrajna politikai okokból avatkozik be Magyarország energiabiztonságába

Magyarország békeidőben ugyan, de az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf kedd esti Facebook-videójában, miután részt vett a katonai nemzetbiztonsági szolgálat értekezletén. A honvédelmi miniszter kiemelte: Ukrajna politikai okokból beavatkozik Magyarország energiabiztonságába, és ezáltal veszélyezteti Magyarország biztonságát.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf az értekezleten feladatszabást tartott a katonai attaséknak. Ők képviselik a katonadiplomáciát számos fővárosban szerte a világon. Ezért nagyon fontos, hogy miképpen gondolkoznak azokról a folyamatokról, amelyek jelenleg zajlanak – ismertette a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a katonai nemzetbiztonsági szolgálat értekezletén Budapesten, 2026. február 24-én (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a katonai nemzetbiztonsági szolgálat értekezletén Budapesten, 2026. február 24-én (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

„Felhívtam a figyelmüket arra, hogy Magyarország békeidőben ugyan, de 

az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll, hiszen Ukrajna politikai okokból, de beavatkozik Magyarország energiabiztonságába, és ezáltal veszélyezteti Magyarország biztonságát is” 

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezt a leghatározottabban vissza kell utasítani, és „ki kell kérnünk Brüsszelben is, hogy miért nem védik meg a tagállamot”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nem adjuk a hadseregünket mások háborújához – videó

„A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – mondta a videó végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Magyarország immár négy éve a béke pártján 

A bejegyzésben az orosz-ukrán háborúra utalva azt írta, 4 éve tart már a szomszédunkban a vérontás. „Magyarország azóta is eltántoríthatatlanul békepárti” – emelte ki. 

Amikor Magyarországot zsarolni próbálják emiatt, akkor még fontosabb, hogy ne csak képviseljük álláspontunkat, hanem érthetően meg is kell magyarázni azt a fogadó országok döntéshozói előtt. 

Ebben pedig elengedhetetlen katonai attaséink szolgálata” – tette hozzá a miniszter.

 

