Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter újabb blokkolást jelentett be a zsaroló Ukrajna irányába

Fontos

Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket

ukrajna

Ukrajna újabb komoly válaszlépésre számíthat

5 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Energiafegyvert vetettek be hazánkkal szemben. Ezzel akarnak káoszt előidézni Magyarországon, megemelni az üzemanyagok árát és ellehetetleníteni a rezsicsökkentést. A zsarolást visszautasítjuk! Ma ülésezett az Energiabiztonsági Tanács, amely megállapította, hogy Magyarország energiaellátása biztosított. Ellenlépésként továbbra sem exportálunk dízel üzemanyagot és megállítjuk a többi európai ország által Ukrajnának küldendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt. A 20. szankciós csomagot sem fogjuk támogatni! – közölte Orbán Balázs. Mutatjuk a részleteket!
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnakőolajdízelolajuniós hadikölcsönhadikölcsönszankciós csomagBarátság kőolajvezetékUkrajnaüzemanyagOrbán Balázs

Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolja Magyarországot – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke
(Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Energiafegyvert vetettek be hazánkkal szemben. Ezzel akarnak káoszt előidézni Magyarországon, megemelni az üzemanyagok árát és ellehetetleníteni a rezsicsökkentést. A zsarolást visszautasítjuk! Ma ülésezett az Energiabiztonsági Tanács, amely megállapította, hogy Magyarország energiaellátása biztosított. 

Ellenlépésként továbbra sem exportálunk dízel üzemanyagot és megállítjuk a többi európai ország által Ukrajnának küldendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Azt a döntést is meghoztuk, hogy a holnapi napon a 20. szankciós csomagot sem fogjuk támogatni. 

Megvizsgáltuk az áram és gázexport megállításának lehetőségét is, fizikai akadálya nincs, de óvatosan fogunk eljárni, mert a határ túlsó oldalán élő kárpátaljai magyarok ellátása kiemelten fontos számunkra – hangsúlyozta Orbán Balázs a bejegyzésében. 

Magyar Péter hatalmasat hazudott az ajánlásaik számáról – itt az újabb bizonyíték
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!