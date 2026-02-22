Ukrajna újabb komoly válaszlépésre számíthat

Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolja Magyarországot – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke

(Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Energiafegyvert vetettek be hazánkkal szemben. Ezzel akarnak káoszt előidézni Magyarországon, megemelni az üzemanyagok árát és ellehetetleníteni a rezsicsökkentést. A zsarolást visszautasítjuk! Ma ülésezett az Energiabiztonsági Tanács, amely megállapította, hogy Magyarország energiaellátása biztosított.

Ellenlépésként továbbra sem exportálunk dízel üzemanyagot és megállítjuk a többi európai ország által Ukrajnának küldendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Azt a döntést is meghoztuk, hogy a holnapi napon a 20. szankciós csomagot sem fogjuk támogatni.

Megvizsgáltuk az áram és gázexport megállításának lehetőségét is, fizikai akadálya nincs, de óvatosan fogunk eljárni, mert a határ túlsó oldalán élő kárpátaljai magyarok ellátása kiemelten fontos számunkra – hangsúlyozta Orbán Balázs a bejegyzésében.