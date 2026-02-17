Határozati javaslatot nyújtottak be Ukrajna uniós tagságának elutasításáról

Azzal indokolták a javaslatot, hogy Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott fegyveres konfliktus zajlik, ezért Európa legfontosabb feladata a béke és a fegyverszünet elősegítése lenne. A javaslat szerint Ukrajna háborúban áll, és nem felel meg az uniós csatlakozás feltételeinek, ezért felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tehetné.

Kocsis Máté és Szijjártó Péter Ukrajna uniós tagsága ellen nyújtott be határozati javaslatot (Fotó:Lakatos Péter / MTI)

Kocsis Máté és Szijjártó Péter meghúzták a vonalat Ukrajna előtt

Az indítvány felszólítja a kormányt, hogy ne támogassa Ukrajna csatlakozását, és ne járuljon hozzá a csatlakozási tárgyalások érdemi megkezdéséhez. Emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyarország és Európa érdeke a háborúból való kimaradás és a béketörekvések támogatása, valamint az, hogy ne küldjenek pénzt és fegyvereket Ukrajnába. A javaslat számadatokat is idéz:

az Európai Unió a háború kitörése óta több mint 193 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának, és további jelentős források kifizetése is napirenden van. A beterjesztők szerint az Ukrajnának szánt támogatások fedezetét részben uniós források átcsoportosításával teremtenék elő, ami a kohéziós és agrártámogatások csökkentésével járhat.

Az előterjesztés kitér arra is, hogy az Európai Unión belül egyre erősebbek azok a törekvések, amelyek a közösséget katonai szövetséggé alakítanák, és bővítenék a tagállamokra háruló katonai kötelezettségeket. A javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy minden jogszerű eszközzel lépjen fel az ilyen kezdeményezésekkel szemben, és az uniós döntéshozatalban védje meg Magyarország szuverenitását.