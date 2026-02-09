Elképesztő ukrán valóság: családtagok harcolnak a kényszersorozott rokonukért – videó 

Hírlevél
„Fényes nappal viszik el az embereket a frontra” – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Zsigmond Barna Pál, aki az ukrán kényszersorozásról terjedő felvételeket osztott meg. Az államtitkár szerint ezek a képek világosan mutatják az Ukrajnában zajló mindennapokat.
ukrajnazsigmond barna pálkényszersorozás

„Egyre súlyosabb, ez ma az ukrán valóság. Így viszik el fényes nappal az embereket a kényszersorozás során a frontra. És őket akarják felvenni az EU-ba. Mi ebből továbbra sem kérünk!” – írja Facebook-videója fölött Zsigmond Barna Pál, amelyben az államtitkár az ukrán kényszersorozást mutatja be.

Ukrán kényszersorozás
Fotó: YouTube/Videos from Mariupol

Mint korábban megírtuk, már évek óta keringenek olyan videók a közösségi médiában, amelyeken hadköteles korú férfiakat az utcáról, munkahelyükről vagy akár tömegközlekedési eszközökről visznek el a hatóságok, hogy a frontra irányítsák őket. A közösségi oldalakon terjedő videók komoly felháborodást váltanak ki, sokan úgy vélik, hogy a kijevi vezetés mindenáron pótolni akarja a fronton elszenvedett veszteségeket. Kritikusok szerint a kényszersorozások azt mutatják, hogy Ukrajna emberhiánnyal küzd, miközben a háború terhei egyre inkább a civil lakosságot sújtják.

Az ügy nemzetközi szinten is vitákat gerjeszt: emberi jogi szervezetek rendre arra figyelmeztetnek, hogy a sorozások során sérülhetnek az alapvető jogok.

 

