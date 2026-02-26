Újabb ukrán fenyegetés Orbán Viktor és Magyarország ellen

Hírlevél
Az Ellenpont elemzése szerint komolyan kell venni, hogy most legutoljára egy volt ukrán védelmi tanácsadó is nyilvánosan felvetette a Magyarország elleni katonai csapás lehetőségét. Olekszij Kopitko, aki korábban az ukrán védelmi minisztériumban, a miniszter közvetlen munkatársaként dolgozott, a közösségi oldalán tett közzé egy Orbán Viktort és Magyarországot megfenyegető bejegyzést.
Az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország elleni támadással fenyegetőzik egy hajdani vezető ukrán védelmi tanácsadó. Olekszij Kopitko nemrég még Zelenszkij kormányzatában dolgozott és a védelmi miniszter közvetlen munkatársa volt.

Kopitko a közösségi oldalán azt írja, hogy az ukrán hadsereg az oroszoknak is komoly károkat tud okozni, így Magyarországgal még könnyebben el tudnának bánni, ha Orbán Viktor nem fogja vissza magát. A korábbi kormányzati tanácsadó egyértelműen megüzente: őket még Magyarország NATO-tagsága sem érdekli.

Figyeljük meg: a mieink minden éjjel szétvernek valami értékeset a megszállt Krímben. Az oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, még a NATO-tagsága ellenére is. Szóval Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását. Jól emlékszünk az orbáni fegyveres testületek egészségtelen mozgolódásaira 2022 februárjában és márciusában. Ha most bármiféle forrongás kezdődik, Ukrajna másodszorra nem fogadja el a humanitárius kifogásokat”

– írta fenyegető bejegyzésében a volt minisztériumi tanácsadó.

Az Ellenpont írása szerint komolyan kell venni Kopitko fenyegetését, mivel nem egy hétköznapi civil ember, hanem a Védelmi Minisztérium hajdani tanácsadója fenyegette meg most katonai csapással Magyarországot és Orbán Viktort.

Olekszij Kopitko szoros munkakapcsolatban állt Olekszij Reznyikov korábbi védelmi miniszterrel. Aktívan részt vett a minisztérium kommunikációs stratégiájának kialakításában és a háborús események elemzésében.Tehát nem csak egy szimpla véleményvezérről vagy politikai elemzőről van szó, hanem Zelenszkij kormányának volt alkalmazottjáról.  


 

 

