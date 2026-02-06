Hírlevél
rebán zsolt

Az ukrán kényszersorozás újabb magyar áldozatának szülei teljesen összetörtek

„Rebán Zsolt a kegyetlen ukrajnai kényszersorozás második magyar halálos áldozata” – írja a Bors, amely szerint a 41 éves, súlyos szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre. A lap beszámolója alapján a tragédia újabb bizonyítéka annak, hogy a kárpátaljai magyarokat életveszélyes fenyegetések és kíméletlen ukrán eljárások sújtják.
rebán zsoltukrajnasebestyén józsef

„Rebán Zsolt a kegyetlen ukrajnai kényszersorozás második magyar halálos áldozata” – írja a Bors, amely részletesen beszámolt a kárpátaljai tragédiáról.

Emberek sétálnak el az Ukrajnáért Elesettek Emlékfala mellett (Fotó: AFP) Ukrán kényszersorozás, áldozat
Fotó: AFP

A lap felidézi: korábban Sebestyén Józsefet hurcolták el az utcáról, és miután közölte, hogy nem kíván részt venni a háborúban, olyan brutálisan megverték, hogy később a kórházban életét vesztette. A Bors januárban egy kárpátaljai magyarral készített interjút, aki arról beszélt, hogy a sorozótisztek életveszélyesen megfenyegetik azokat, akik betegségre hivatkozva próbálják elkerülni a frontra vezénylést. A beszámoló szerint ugyanez történt az újabb magyar áldozattal is: hiába volt orvosi felmentése, az nem számított.

 

Rebán Zsolt és az ukrán kényszersorozás

A cikk szerint január 18-án, a kiképzés során halt meg a 41 éves Rebán Zsolt, akit annak ellenére vittek el, hogy igazolni tudta: gyermekkora óta súlyos szívbetegségben szenved. Szülei, Gyöngyi és Tibor a gyász súlya alatt azt mondták, képtelenek nyilatkozni fiuk elvesztéséről, egy közeli ismerősük azonban – névtelenséget kérve – arról beszélt, hogy 

Kárpátalján terrorban élnek az emberek, és bárki bajba kerülhet, akinek nem találják megfelelőnek a viselkedését.

A Bors beszámolója szerint Rebán Zsolt egyedülálló volt, nem kötött házasságot, barátnője sem volt, ugyanakkor ő jelentette szülei legfőbb támaszát. Súlyos szívbetegsége miatt csak alkalmi munkákat vállalhatott, rendszeresen segítette a vele egy háztartásban élő szüleit: tűzifát hordott, bevásárolt, mindenben igyekezett támogatni őket. A temetésen a helyi református gyülekezet tagjai próbálták segíteni az idős szülőket, akik az ukrán zászlóval letakart koporsó mellett álltak, miközben fiuk testét a földbe engedték, a katonák jelenléte és a tiszteletlövések hangja pedig megrázó volt.

A lap végül kiemeli: Rebán Zsolt több orvosi dokumentummal is igazolta szívbetegségét, de ezt a sorozók és a kiképzőtisztek figyelmen kívül hagyták. Állítólag arra hivatkoztak, hogy bár a diagnózisok alapján alkalmatlan volt a frontszolgálatra, a kíméletlen kiképzésen részt kellett vennie. A súlyos szívbeteg férfi szervezete néhány nap után összeomlott, életét már nem tudták megmenteni.

 

