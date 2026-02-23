Ukrán-magyar energiaháború – a leállástól az ellenlépésekig: mutatjuk, mi történt eddig

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába még idén január 27-én állt le. Az azóta tett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Az ukrán-magyar energiaháborúban eddig történtekről olvashat cikkünkben.
A kormányülés utáni tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország kőolajellátása biztonságban van, 96 napos tartalék áll rendelkezésre, és hamarosan tengeren is érkezhet az orosz nyersanyag.
A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország tengeri szállítással rendelt kőolajkészleteket, amiknek a magyarországi finomítókhoz való eljuttatásában számít arra, hogy a horvát fél teljesíti uniós kötelezettségeit. Azt mondta, hogy a MOL meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát.
A horvátok vonakodnak teljesíteni a jogos kérést
Szijjártó Péter azt is jelezte – cikkünket az Origón itt találja –, hogy a magyar fél arra kérte a horvát partnert, hogy uniós kötelezettségeinek eleget téve, biztosítsa az Adria-vezetéken a tengeren érkező kőolaj beszállítását, melyet a horvát nyersolajszállító Janaf bonyolítana le.
A magyar kérésből politikai üzenetváltás lett, mely viszont rövid idő alatt kifutott: a magyar külügyi tárca vezetője bejelentette, hogy Budapest Pozsonnyal együtt az Európai Bizottsághoz fordul amiatt, mert úgy tűnik, hogy Zágráb az orosz olajra érvényes szankciók miatt vonakodik teljesíteni a magyar kérést, holott az egy Magyarország által kiharcolt szabály miatt lehetséges lenne.
Az EB jelezte: vizsgálják az ügyet, de nyomást nem fognak gyakorolni az ukránokra(!).
Nem véletlen az ukrán lépés és az sem, hogy most lépték meg
Ukrajna politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban
– közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormányfő szerint az ukrán lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti országok koalíciójába.
A kormányfő hozzátette:
Európában erős nyomás nehezedik a háború folytatására, Ukrajna pedig azt szorgalmazza, hogy minden uniós tagállam vállaljon szerepet a konfliktusban. Orbán Viktor szerint a magyar kormány ezzel a nyomásgyakorlással szemben is védi az álláspontját, és továbbra is a békepárti irányvonalat képviseli.
Volodimir Zelenszkij ukrán kormányfő nem feltétlenül fog jól kijönni a zsarolásból, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint
- az Ukrajnába érkező üzemanyag-volumen meghatározó része Magyarországon és Szlovákián keresztül jut el Ukrajnába,
- az ukrán gázimport 45 százaléka,
- valamint a villamosenergia-import több mint 40 százaléka is Magyarországról érkezett,
ami azt bizonyítja, hogy hazánk nemcsak humanitárius, hanem energetikai segítséget is nyújt Ukrajnának. Szlovákia és Magyarország azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, úgy az áramexport leállítását is megfontolják.
Ukrán-magyar energiaháború: a tervről a Tisza Párt vezetése tudhatott
A kormányülésen elhangzott beszámoló szerint „súlyos információk kerültek napvilágra”. Magyar Péter müncheni útján a Tisza Párt vezetését a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció német közvetítéssel arról tájékoztatta, hogy az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindítását nem tervezi.
A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.
„Magyar Péter a hatalomért, a brüsszeli elit és az ukránok kegyeiért kész mindent feladni.
Kész feladni Magyarország békéjét és háborúba rángatni a magyarokat. Kész odaadni a magyarok pénzét az ukránoknak, kész feladni a magyarok energiabiztonságát és többszörös rezsit fizettetni az emberekkel”
– mondta a honvédelmi miniszter.
Ukrajnának a vészhelyzeti áramszállításba kerülhet a Barátság vezeték ügye
„Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást"
– idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket
A miniszterelnök közölte, vasárnap délelőtt összehívta a Nemzeti Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsék a helyzetet, amelyet Ukrajna zsarolása váltott ki.
Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára. Orbán Viktor hozzátette: ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért
ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.
Orbán Viktor: Ezeket az ellenlépéseket tettük
Azt is fontosnak tartotta kiemelni a miniszterelnök, hogy ellenlépéseket is elhatároztak. Úgy döntöttek, hogy
- nem indítják újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából
- az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika,
- azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, s amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megállítják.
Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatunk, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadjuk.
Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok”
– szögezte le a miniszterelnök.