Ukrán-magyar energiaháború – a leállástól az ellenlépésekig: mutatjuk, mi történt eddig

A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába még idén január 27-én állt le. Az azóta tett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Az ukrán-magyar energiaháborúban eddig történtekről olvashat cikkünkben.

A Barátság kőolajvezeték ügye nagyon könnyen visszacsaphat az ukránokra. Az ukrán-magyar energiaháború már nem csak a kőolajról szól.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kormányülés utáni tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország kőolajellátása biztonságban van, 96 napos tartalék áll rendelkezésre, és hamarosan tengeren is érkezhet az orosz nyersanyag.

A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország tengeri szállítással rendelt kőolajkészleteket, amiknek a magyarországi finomítókhoz való eljuttatásában számít arra, hogy a horvát fél teljesíti uniós kötelezettségeit. Azt mondta, hogy a MOL meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát.

A horvátok vonakodnak teljesíteni a jogos kérést

Szijjártó Péter azt is jelezte – cikkünket az Origón itt találja –, hogy a magyar fél arra kérte a horvát partnert, hogy uniós kötelezettségeinek eleget téve, biztosítsa az Adria-vezetéken a tengeren érkező kőolaj beszállítását, melyet a horvát nyersolajszállító Janaf bonyolítana le.

A magyar kérésből politikai üzenetváltás lett, mely viszont rövid idő alatt kifutott: a magyar külügyi tárca vezetője bejelentette, hogy Budapest Pozsonnyal együtt az Európai Bizottsághoz fordul amiatt, mert úgy tűnik, hogy Zágráb az orosz olajra érvényes szankciók miatt vonakodik teljesíteni a magyar kérést, holott az egy Magyarország által kiharcolt szabály miatt lehetséges lenne.

Az EB jelezte: vizsgálják az ügyet, de nyomást nem fognak gyakorolni az ukránokra(!).

Nem véletlen az ukrán lépés és az sem, hogy most lépték meg

Ukrajna politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban

– közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormányfő szerint az ukrán lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti országok koalíciójába.