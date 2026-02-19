Még nem vagyunk kint az olajból! Minden, amit eddig tudunk az ukrán-magyar olajvitáról

„Ukrajna politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban” – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-bejegyzésében.

Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A tárcavezető tájékoztatott: a kormány a szerdai ülésén kiemelten foglalkozott a kialakult helyzettel. Közölte, hogy

amíg az ukrán fél nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság-vezetéken, addig Magyarország leállítja a hazánkból Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-kiszállítást. A döntés – mint fogalmazott – egyértelmű válasz az ukrán lépésre, amelyet politikai indíttatásúnak nevezett.

Gulyás Gergely: Kijev valódi célja a nyomásgyakorlás

Gulyás Gergely szerint Kijev célja, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra, mert olyan kormányt szeretne látni Budapesten, amely – a jelenlegi országvezetéssel ellentétben – nem mond nemet a brüsszeli és kijevi elképzelésekre. A miniszter úgy fogalmazott: az ukrán fellépés mögött az áll, hogy Magyarország elutasítja a háború finanszírozását, a katonák küldését, az ukrán EU-tagság támogatását, valamint azt is, hogy a háború következményeként emelkedjenek a rezsiköltségek hazánkban.

Nem engedjük, hogy belekényszerítsenek a háborúpárti európai országok koalíciójába!

– hangsúlyozta a miniszter.

A kormány álláspontja szerint ugyanakkor a hazai ellátás nincs veszélyben. Gulyás Gergely kijelentette:

Magyarország kőolajellátása biztonságban van, az üzemanyag-ellátás a benzinkutakon biztosított, az ország pedig több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik.

A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult, kérve egy olyan európai szabály tiszteletben tartását és alkalmazását, amely lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri importját.

Az Orbán-kormány célja továbbra is a rezsicsökkentés megvédése és a magyar családok védelme.

Gulyás Gergely egyúttal arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Petíciót, amely szerinte megerősíti a kormány álláspontját a brüsszeli vitákban.