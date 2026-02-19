Még nem vagyunk kint az olajból! Minden, amit eddig tudunk az ukrán-magyar olajvitáról

„Ukrajna politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéket, ezzel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra és ellátási krízist előidézni hazánkban” – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-bejegyzésében.
A tárcavezető tájékoztatott: a kormány a szerdai ülésén kiemelten foglalkozott a kialakult helyzettel. Közölte, hogy
amíg az ukrán fél nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság-vezetéken, addig Magyarország leállítja a hazánkból Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-kiszállítást. A döntés – mint fogalmazott – egyértelmű válasz az ukrán lépésre, amelyet politikai indíttatásúnak nevezett.
Gulyás Gergely: Kijev valódi célja a nyomásgyakorlás
Gulyás Gergely szerint Kijev célja, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra, mert olyan kormányt szeretne látni Budapesten, amely – a jelenlegi országvezetéssel ellentétben – nem mond nemet a brüsszeli és kijevi elképzelésekre. A miniszter úgy fogalmazott: az ukrán fellépés mögött az áll, hogy Magyarország elutasítja a háború finanszírozását, a katonák küldését, az ukrán EU-tagság támogatását, valamint azt is, hogy a háború következményeként emelkedjenek a rezsiköltségek hazánkban.
Nem engedjük, hogy belekényszerítsenek a háborúpárti európai országok koalíciójába!
– hangsúlyozta a miniszter.
A kormány álláspontja szerint ugyanakkor a hazai ellátás nincs veszélyben. Gulyás Gergely kijelentette:
Magyarország kőolajellátása biztonságban van, az üzemanyag-ellátás a benzinkutakon biztosított, az ország pedig több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik.
A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarország Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz fordult, kérve egy olyan európai szabály tiszteletben tartását és alkalmazását, amely lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri importját.
Az Orbán-kormány célja továbbra is a rezsicsökkentés megvédése és a magyar családok védelme.
Gulyás Gergely egyúttal arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a Nemzeti Petíciót, amely szerinte megerősíti a kormány álláspontját a brüsszeli vitákban.
Orbán Viktor: Ukrajna zsarolja hazánkat
Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítást – közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint az ukrán lépés célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti országok koalíciójába.
A kormányfő hozzátette:
Európában erős nyomás nehezedik a háború folytatására, Ukrajna pedig azt szorgalmazza, hogy minden uniós tagállam vállaljon szerepet a konfliktusban. Orbán Viktor szerint a magyar kormány ezzel a nyomásgyakorlással szemben is védi az álláspontját, és továbbra is a békepárti irányvonalat képviseli. Úgy látja, Magyarország alapvető érdeke az energiaellátás biztonságának megőrzése és a háborúból való kimaradás, a szerdai kormányülésnek ez volt a fő témája.
A dízelüzemanyag szállítását Magyarország leállította Ukrajnának
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszámolt a szerdai kormányülésről, az ott született döntésekről és a Barátság kőolajvezeték ügyéről is. Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken annak ellenére, hogy minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon, tehát Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – fogalmazott a miniszter.
A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába még idén január 27-én állt le. Az azóta tett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újra induljon – mondta el Szijjártó Péter.
Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg
– közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: Ez a politikai döntés egy egyértelmű ukrán politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Ennek az ukrán politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország teljesítse Ukrajna követeléseit. Ennek a politikai zsarolásnak az a célja, hogy Magyarország támogassa a háborút, engedjük meg, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába.
Ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy egyezzünk bele Ukrajna európai uniós csatlakozásába, és ennek az ukrán politikai zsarolásnak a célja az, hogy adjuk fel az olcsó orosz energiahordozók használatát, ezzel adjuk fel a rezsicsökkentést, adjuk fel azt, hogy ma Európában a magyar emberek, a magyar családok fizetik messze a legalacsonyabb rezsiköltségeket
– fogalmazott.
Zelenszkij elnök ezzel a döntésével nyilvánvalóan egy olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, amellyel nyílt, durva beavatkozást hajt végre a magyar választás folyamatába.
– mutatott rá.
Kiemelte: Mi ezt az ukrán beavatkozást a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, a magyar emberek szuverén döntése határozza meg Magyarország jövőjét. Magyarország kormánya minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország olajellátása biztonságban legyen, ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen és meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést – közölte.
Több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezünk, melynek egy részének felhasználásáról a döntési folyamat el is indult
– jelentette ki Szijjártó Péter.
Hangsúlyozta: Magyarország üzemanyag-ellátása, sem Magyarország energiaellátása nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás dacára sem. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy
Magyarország nagy, kifejezetten nagy és kifejezetten fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásának biztonságában. Magyarországon keresztül és Magyarországról Ukrajna gáz, áram és dízelüzemanyag importjának egy nagy része történik. Tehát mind Ukrajna gázellátásában, mind áramellátásában, mind dízelüzemanyag-ellátásában Magyarország rendkívül fontos szerepet játszik. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag kiszállítása leállításra került.
Az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-kiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását, a Barátság vezetéken Magyarország irányába.
Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is – erősítette meg Szijjártó Péter. A miniszter hozzátette: Arra kérem tisztelettel a magyar embereket, hogy álljanak ki az ukrán zsarolással szemben, álljanak ki a nemzeti petícióban az ukrán zsarolással szemben, mondjunk együtt nemet. Magyarország háborúba való besodrására, mondjunk együtt nemet Ukrajna finanszírozására, és mondjunk együtt nemet a magasabb magyarországi energiaárakra.