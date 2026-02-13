Ukrán propagandisták távolítanák el a hatalomból Orbán Viktort

Az Ellenpont oknyomozó portál szerint a folyamat élére maga Volodimir Zelenszkij állt, aki január végén a Davos-i Világgazdasági Fórumon is élesen bírálta a magyar kormányfőt. Azóta az ukrán kormányhoz közel álló sajtó és véleményformálók egyre keményebb hangot ütnek meg Magyarországgal szemben.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky gestures as he delivers a press conference with Secretary General of NATO following their meeting in Kyiv on February 3, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

Fotó: AFP/Genya Savilov

„Orbán az abszolút gonosz”

Az „Európa mítoszok nélkül” nevű ukrán YouTube-csatornán Anton Jascsenko vlogger politikai váltást sürgetett Magyarországon, és „ötödik hadoszlopnak” nevezte a magyar miniszterelnököt. A műsorban Orbánt „az abszolút gonosznak” titulálta ukrán kontextusban, amiért szerinte blokkolja az EU-s döntéseket és nem támogatja a háborúpárti irányvonalat.

A vlogger még területi szándékokat is a magyar kormány nyakába varrt, azt állítva, hogy Budapest Kárpátalja megszerzésére törekszik – noha ilyen kijelentés hivatalos magyar részről soha nem hangzott el. Kárpátalja kérdése különösen érzékeny téma az ukrán közbeszédben, amit most politikai fegyverként használnak fel.

Magyar Pétert Zelenszkijhez hasonlítják

Mindeközben az ukrán médiában látványosan felerősödött Magyar Péter szerepeltetése. Több véleményformáló kifejezetten pozitív példaként mutatja be a magyar ellenzéki politikust.

Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője egy interjúban párhuzamot vont Magyar és Zelenszkij politikai felemelkedése között. Szerinte mindketten „a semmiből érkeztek”, és új emberekkel próbálják megújítani a politikát. A nyilatkozatban az is elhangzott, hogy a jelenlegi politikai helyzetben Magyar Péternek reális esélye lehet a választási győzelemre.

Korábbi fenyegetések

Nem ez az első eset, hogy ukrán szereplők nyíltan támadják a magyar miniszterelnököt. Korábban Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka is súlyos fenyegetéseket fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben. Jaros a Jobb Szektor alapítójaként vált ismertté.

A politikai és katonai szálak összefonódását jelzi, hogy Jaros kapcsolatban állt az ukrán titkosszolgálattal, az SZBU-val, amelyet korábban Vaszil Maljuk vezetett. Emellett tanácsadója volt Valerij Zaluzsnij volt főparancsnoknak is.