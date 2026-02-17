Ukrajnai utcai rémálom: fényes nappal hurcoltak volna el fiatalokat

Egy egészen rövid kommentárral osztott meg egy megrázó felvételt Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalán az ukrán hétköznapok kényszersorozásainak az ijesztő valóságáról.

Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalán osztott meg egy olyan megrázó videót, ami ijesztő képet mutat az ukrán mindennapok súlyos valóságáról. Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Zsigmond Barna Pál szerint egyre súlyosabb az ukrán helyzet

A felvételen az látható, hogy 4–5 ukrán katona az utcán próbál erőszakkal egy fiatal férfit egy furgonba kényszeríteni. A jelenet fényes nappal, járókelők szeme láttára zajlik. A fiatal férfi láthatóan ellenáll, miközben a katonák próbálják betuszkolni a járműbe.

A videó fordulópontja akkor következik be, amikor egy arra járó idősebb teherautó-sofőr megáll, és egy vasrúddal a kezében a katonák felé indul. A férfi határozott fellépése megzavarja a sorozókat, akik végül elengedik a fiatalembert, így az el tud menekülni a helyszínről. A felvétel végén azt látni, hogy a katonák az elszaladó fiatal helyett elkezdik kergetni az idős sofőrt.

Zsigmond Barna Pál a videót több szempontból is figyelmeztetőnek és tanulságosnak találta.

Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa, a lakosság Ukrajna Hőse címet adna neki. Egyre súlyosabb a helyzet, ez ma az ukrán valóság. Így viszik el fényes nappal az embereket a kényszersorozás során a frontra. És őket akarják felvenni az EU-ba. Mi ebből továbbra sem kérünk!”

- írta a videóhoz a fideszes képviselő.