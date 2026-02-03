Magyarország bíróságon támadta meg az Unió gúzsba kötő rendeletét

Gulyás Gergely a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar kormány jogi útra tereli az Unió Magyarországot hátrányosan érintő legújabb energiapolitikai döntését.
A magyar kormány bíróságra viszi az Unió REPowerEU-rendeletét a rezsicsökkentés védelmében
Magyarország bírósági eljárást indít a REPowerEU-rendelet ellen, és az Európai Unió Bíróságától kéri annak megsemmisítését”
– közölte a miniszter hangsúlyozva, hogy a kormány célja változatlan:
Célunk továbbra is az, hogy maradjon az orosz gáz és maradjon a rezsicsökkentés, amelynek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági energiaár.”
Gulyás Gergely szerint a brüsszeli döntések és azok hazai támogatói súlyos terheket róhatnának a magyar családokra.
Ha Brüsszel és hazai szövetségeseik mindezt eltörölnék, az uniós átlagot nézve 2,5–3,5-szeres árakat kellene fizetnie a magyar családoknak a mostanihoz képest”
– írta a bejegyzésben a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki egyértelművé tette azt is, hogy a kormány nem enged az energiapolitikai nyomásnak, és minden rendelkezésre álló eszközzel megvédi a magyar érdekeket. Mint fogalmazott:
Megvédjük a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát!”