Úton Amerikába – Orbán Viktor a repülős kalandjairól mesél

„Hát sok baleset történt már velem. Rossz gépre szálltam, olyan is volt” – idézte fel utazási élményeit Facebook-videójában Orbán Viktor.

Fotó: Facebook

A kormányfőt arról is kérdezték, mikor ült először repülőgépen. Mint mondta, pontosan nem emlékszik rá, de már „nagyfiú volt”, amikor először repült. A beszélgetés során több, olykor kifejezetten kalandos történetet is megosztott az utazásairól.

Felidézte: e olyan eset is megesett vele, amikor egy járatról nem a végállomáson szállt le, hanem egy köztes megállónál. Mint mesélte, alig tudott visszafutni a repülőre, hogy elérje a folytatást. Egy másik alkalommal az Egyesült Államokban utazva hangosbemondón figyelmeztették az utasokat, hogy két ember nem arra a gépre ült fel, amelyre a jegye szólt.

A miniszterelnök – saját bevallása szerint – először még nevetett is az eseten, majd kiderült: a két érintett utas ő és a felesége volt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha az ember sokat „csavarog”, különösen repülővel, akkor ilyen kalandok megesnek. Arra a kérdésre, hogy szeret-e repülni, egyértelmű választ adott:

szerinte a repülést nehéz szeretni, maga az utazás nem jó dolog, a megérkezés viszont igen.

A beszélgetés végén szóba került egy korábbi kijelentése is, miszerint gyerekkorában vadászpilóta szeretett volna lenni. A miniszterelnök ezt megerősítette, hozzátéve: akkoriban nemcsak pilótának, hanem tűzoltónak, katonának vagy akár „vadakat terelő juhásznak” is el tudta képzelni magát.