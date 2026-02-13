Dopeman: Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsek a pohárba

„Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsek a pohárba. Augusztus 24-én a Tisza egy bulit tartott a támogatóinak, ahol Madár Evelin is ott volt velem egyetemben. Mivel már hónapok óta zsarolt, nem volt köztünk jó viszony. Aztán mikor vége lett a bulinak, elhívott egy házibuliba, ahova bementem, és az asztalon kábítószert és alkoholt találtam, amikhez nem nyúltam” – kezdte a paródiáját Dopeman, amelyben Magyar Péter kijelentéseire reagált.

Dopeman ezt követően, természetesen nem kiesve a szerepéből, unalmas embernek nevezte a Tisza Párt elnökét, majd kijelentette, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor titkosszolgálati módszerekkel rögzítettek felvételeket amelyen Magyar Péter és Vogel Evelin szexuális életet él.

Kérem Vlagyimir Putyint és Orbán Viktort vágás nélkül tegyék közé a felvételeket, mutatván hímerőm dicsőségét, amint az engem zsaroló Evelint a zsarolások ellenére magamévá teszem. Kihasznált ez a nő, újra és újra meg újra. Mindezek után egy csíkocskát felrántva. Jaj, ez nem így volt, hiszen drogot soha nem fogyasztottam

– emelte ki a Magyar Péter bőrébe bújt Dopeman.