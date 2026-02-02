Választás 2026: hogyan tudja átvenni és leadni levélszavazatát?

Azok a választópolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, levélben is leadhatják szavazatukat a 2026. április 12-i országgyűlési választáson. A regisztrált választópolgároknak a Nemzeti Választási Iroda (NVI) küldi a szavazási levélcsomagot arra a címre, amelyet a regisztráció során megjelöltek.
Ezt kell tudni az átvételről
A regisztráció során a választópolgár eldöntheti, hogy a szavazási levélcsomagot postai úton kéri megküldeni, vagy a személyes átvételt választja.
Fontos szabály, hogy személyes átvétel esetén a csomagot kizárólag maga a választópolgár veheti át, érvényes fényképes igazolvány bemutatásával; azt sem rokon, sem meghatalmazott nem jogosult átvenni.
A szavazási levélcsomag személyesen átvehető a választást megelőző két hétben, munkanapokon 9-16 óra között, valamint 2026. április 12-én 6 és 19 óra között
- az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein;
- a kijelölt határ menti településeken;
- a külképviseleteken.
A csomag tartalmazza a szavazólapot, az azonosításhoz szükséges nyilatkozatot, a belső borítékot, valamint a díjmentesen postára adható válaszborítékot. A levélszavazat átvételére kijelölt külföldi átvevőhelyek listáját itt tekintheti meg.
Ezt kell tudni a leadásról
A kitöltött levélszavazat postán ingyenesen visszaküldhető – legkésőbb április 12-én 19 óráig be kell érkeznie –, de személyesen is leadható:
- Magyarországon bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában április 12-én 6 és 19 óra között;
- bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, 9 és 16 óra között vagy a külképviseleti szavazás idején.
A szabályrendszer egyszerű: regisztrálni kell, határidőre szavazni kell.
További információk a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetőek el.