Választás 2026: hogyan tudja átvenni és leadni levélszavazatát?

Azok a választópolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, levélben is leadhatják szavazatukat a 2026. április 12-i országgyűlési választáson. A regisztrált választópolgároknak a Nemzeti Választási Iroda (NVI) küldi a szavazási levélcsomagot arra a címre, amelyet a regisztráció során megjelöltek.

Az NVI pontos instrukciókkal szolgál azoknak, akik levélben készülnek részt venni a választáson (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Ezt kell tudni az átvételről

A regisztráció során a választópolgár eldöntheti, hogy a szavazási levélcsomagot postai úton kéri megküldeni, vagy a személyes átvételt választja.

Fontos szabály, hogy személyes átvétel esetén a csomagot kizárólag maga a választópolgár veheti át, érvényes fényképes igazolvány bemutatásával; azt sem rokon, sem meghatalmazott nem jogosult átvenni.

A szavazási levélcsomag személyesen átvehető a választást megelőző két hétben, munkanapokon 9-16 óra között, valamint 2026. április 12-én 6 és 19 óra között

az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein;

a kijelölt határ menti településeken;

a külképviseleteken.

A csomag tartalmazza a szavazólapot, az azonosításhoz szükséges nyilatkozatot, a belső borítékot, valamint a díjmentesen postára adható válaszborítékot. A levélszavazat átvételére kijelölt külföldi átvevőhelyek listáját itt tekintheti meg.