Választás 2026: hogyan tudja átvenni és leadni levélszavazatát?

Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Cikksorozatunkban ezúttal arról adunk tájékoztatást, hogy miként tudja átvenni, illetve leadni levélszavazatát.
Azok a választópolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, levélben is leadhatják szavazatukat a 2026. április 12-i országgyűlési választáson. A regisztrált választópolgároknak a Nemzeti Választási Iroda (NVI) küldi a szavazási levélcsomagot arra a címre, amelyet a regisztráció során megjelöltek. 

választás
Az NVI pontos instrukciókkal szolgál azoknak, akik levélben készülnek részt venni a választáson (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Ezt kell tudni az átvételről

A regisztráció során a választópolgár eldöntheti, hogy a szavazási levélcsomagot postai úton kéri megküldeni, vagy a személyes átvételt választja.

Fontos szabály, hogy személyes átvétel esetén a csomagot kizárólag maga a választópolgár veheti át, érvényes fényképes igazolvány bemutatásával; azt sem rokon, sem meghatalmazott nem jogosult átvenni.

A szavazási levélcsomag személyesen átvehető a választást megelőző két hétben, munkanapokon 9-16 óra között, valamint 2026. április 12-én 6 és 19 óra között 

  • az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein;
  • a kijelölt határ menti településeken;
  • a külképviseleteken.

A csomag tartalmazza a szavazólapot, az azonosításhoz szükséges nyilatkozatot, a belső borítékot, valamint a díjmentesen postára adható válaszborítékot. A levélszavazat átvételére kijelölt külföldi átvevőhelyek listáját itt tekintheti meg.

Ezt kell tudni a leadásról

A kitöltött levélszavazat postán ingyenesen visszaküldhető – legkésőbb április 12-én 19 óráig be kell érkeznie –, de személyesen is leadható: 

  • Magyarországon bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában április 12-én 6 és 19 óra között;
  • bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, 9 és 16 óra között vagy a külképviseleti szavazás idején.
    A szabályrendszer egyszerű: regisztrálni kell, határidőre szavazni kell.

További információk a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetőek el.

