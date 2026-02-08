Így építi a baloldal a „választási csalás” mítoszát

Az elmúlt időszakban a kutatási trendek a jobboldal erősödését jelzik, míg a Brüsszelnek való megfelelési vágy miatt a Tisza egyre inkább belebonyolódik az Ukrajnával, illetve az adóemelésekkel kapcsolatos hazugságaiba – és ezzel lejtmenetbe is került. Ezért a baloldal elkezdett építeni egy régi-új történetet, a „választási csalás” mítoszát. A jogilag (is) teljesen vállalhatatlan kampány 3D-s célrendszert szolgál – olvasható az Alapjogokért Központ legújabb elemzésében.

Háromdimenziós kamu egy Tisza-vereség esetére. Erre lehet jó a választási csalás mítosza

Fotó: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a mostani mítoszépítés természetrajzát, melyből kitűnik, hogy annak „sűrűsödési pontja” Magyar Péter év eleji megnyilvánulásai voltak „alkotmányos puccsról, berepülő drónokról és önmerényletekről”.

Ezt azonban több hónapos dezinformációs kampány övezi:

csak szeptember óta 172 tartalom jelent meg a baloldali nyilvánosságban „választási csalás” tematikájában, tehát átlagosan minden napra jutott (több mint) egy

– hívta fel a figyelmet elemzésében az Alapjogokért Központ.

„Választási szakértők”, „civil szervezetek” és a Tisza részéről mindezek kifejtése és felfuttatása jelenleg is zajlik.

A választási csalás hamis narratívája

A baloldali mítoszépítési projekt kapcsán megjegyzendő, hogy