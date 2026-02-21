„Nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás” – így kezdte a választási kampány rajtját a Fidesz

Hírlevél
„Nekiindulunk és bemasírozunk az április 12-i győzelembe. A Fidesz a biztos választás!” – jelentette ki közösségi oldalán a Fidesz. Elkezdődött ugyanis a választási kampány, a pártok képviselőjelöltjei összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, azonban a nagyobbik kormánypárt kijelentette: nem állnak meg ötszáznál.
kampányFideszVálasztás 2026

„Elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz. Mint írták, képviselőjelöltjeik a mai napon összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését.

Elkezdődött a választási kampány, a Fidesz is elkezdte az aláírásgyűjtést (Forrás: Facebook)
„Nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás. Nekiindulunk és bemasírozunk az április 12-i győzelembe. A Fidesz a biztos választás!”– hangsúlyozták. Ahogy arról az Origo is  beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök is rámutatott:  a választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. „Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért!” – mondta a kormányfő, majd arról beszélt, hogy Brüsszel részéről óriási a nyomás, és az európai döntéshozók már eldöntötték, tovább finanszírozzák a háborút.

A kormányfő szerint Magyarországnak jelenleg „nyugalomra, kiszámíthatóságra és biztonságra van szüksége”, és úgy véli, ezt csak a jelenlegi kormány tudja garantálni.

Mi vagyunk a biztos választás”

– zárta üzenetét Orbán Viktor.

 



 

