Magyar Péter valóságtagadása elviselhetetlenül fájdalmas csalódás lehet majd a tiszásoknak

Azt nem állítom, hogy az elmúlt két évtized választási eredményeit mindig előre lehetett volna sejteni, de általában az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult a végkifejlet (talán a 2006-os országgyűlési választás volt meglepetés, de lehet, hogy csak nekünk, jobboldaliaknak) – írta Törcsi Péter az Alapjogokért Központ operatív igazgatója szombaton a tiszás valóságtagadásról.

Valóságtagadás Magyar Péter módra

Fotó: Facebook/Törcsi Péter

Az operatív igazgató arról írj posztjában, hogy alapvetően azért tér el a kampány hangulata az előzőektől, mert a magyarok több mint 70%-ban a közösségi médiából tájékozódnak, onnan gyűjtik be a híreket – elsősorban a Facebookról. Hozzáteszi:

Csakhogy ezek a posztok nem minden esetben megbízható, tényeken alapuló hírforrások, sőt az egyes posztok alatti kommentek még inkább torzítják a valóságérzékelésünket, ezzel kapcsoaltban megjegyzi: