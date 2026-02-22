Hírlevél
Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

alapjogokért központ

Magyar Péter valóságtagadása elviselhetetlenül fájdalmas csalódás lehet majd a tiszásoknak

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza valójában „megnyerte” a választást a Facebookon; az ellenzéki szavazók erről meg vannak győződve. És amikor ki kell lépni a Facebook-buborékból, és szembejön a valóság, a tiszás politikusok és a legelkötelezettebb követőik akkor is vehemensen cáfolják a tényeket – írta Törcsi Péter az Alapjogokért Központ operatív igazgatója szombaton a tiszás valóságtagadásról.
alapjogokért központTörcsi PéterfidesztiszaVálasztás 2026valóságtagadásválasztásMagyar Péter

Azt nem állítom, hogy az elmúlt két évtized választási eredményeit mindig előre lehetett volna sejteni, de általában az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult a végkifejlet (talán a 2006-os országgyűlési választás volt meglepetés, de lehet, hogy csak nekünk, jobboldaliaknak) – írta Törcsi Péter az Alapjogokért Központ operatív igazgatója szombaton a tiszás valóságtagadásról.

Valóságtagadás Magyar Péter módra
Fotó: Facebook/Törcsi Péter

Az operatív igazgató arról írj posztjában, hogy alapvetően azért tér el a kampány hangulata az előzőektől, mert a magyarok több mint 70%-ban a közösségi médiából tájékozódnak, onnan gyűjtik be a híreket – elsősorban a Facebookról. Hozzáteszi:

 Csakhogy ezek a posztok nem minden esetben megbízható, tényeken alapuló hírforrások, sőt az egyes posztok alatti kommentek még inkább torzítják a valóságérzékelésünket, ezzel kapcsoaltban megjegyzi:

A Tisza valójában „megnyerte” a választást a Facebookon; az ellenzéki szavazók erről meg vannak győződve. És amikor ki kell lépni a Facebook-buborékból, és szembejön a valóság, a tiszás politikusok és a legelkötelezettebb követőik akkor is vehemensen cáfolják a tényeket.”

Orbán Viktor: Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk

Törcsi Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes a valóságra és a rendelkezésre álló adatokra figyelni, két ilyen adat áll rendelkezésünkre, amit nem lehet torzítani:

  1. A balmazújvárosi Fidesz-győzelem. A Tisza ezt már jó előre elkönyvelte sikernek, aztán szembejött a valóság.
  2. A szombati nap, amikor Magyar Péter bemondta, hogy 1-2 óra alatt összegyűjtöttek 250 000 ajánlást, miközben a valóság pusztán 110 000. A Fidesz kb. másfél óra alatt könnyen összegyűjtött 196 000 ajánlást, ahogy ezt minden választási évben szokta.

ezzel kapcsolatban Törcsi rámutat:

Jó lenne főleg az ellenzéki szavazóknak visszavenniük egy kicsit a padlógázból és a valóságtagadásból, ugyanis szerinte nem borítékolható áprilisban a Fidesz-győzelem, de nagyon-nagyon nagy esélye van annak, hogy Orbán Viktor újból kényelmes többséget szerez.

Kedves tiszások, a saját érdeketekben figyeljetek jobban a tényekre és a Facebookon kívüli világra, hogy április 12-én éjjel ne legyen elviselhetetlenül fájdalmas a csalódás.”

– zárja bejegyzését Törcsi Péter.

