Varga-Bajusz Veronika bejelentette, hogy a szakképzésben oktatók részére biztosított 10 százalékos béremelés kifizetése megtörtént.

Varga-Bajusz Veronika: A szakma nem B-terv, hanem hivatás (Forrás: Facebook/Varga-Bajusz Veronika)

A 10 százalékos béremelés nem ígéret többé, hanem kézzel fogható valóság. Most már az emelt összeg kerül kifizetésre”

– számolt be róla az államtitkár közösségi oldalán.

Ez 2020 óta az ötödik béremelés, az oktatói bérek ez idő alatt 2,5-szeresükre nőttek. A pályakezdők bére 775 ezer, az átlagbér közel 890 ezer forint. Az intézkedés több mint 24 ezer főt érint.

A kormány egy 32 milliárdos forrást biztosított a szakképzés további erősítésére”

– fűzte hozzá Varga-Bajusz Veronika.