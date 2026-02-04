A sikeres szakképzés 3 erős pilléren áll. Modern intézmények, motivált diákok, megbecsült, elkötelezett oktatók – közölte Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.
Varga-Bajusz Veronika bejelentette, hogy a szakképzésben oktatók részére biztosított 10 százalékos béremelés kifizetése megtörtént.
A 10 százalékos béremelés nem ígéret többé, hanem kézzel fogható valóság. Most már az emelt összeg kerül kifizetésre”
– számolt be róla az államtitkár közösségi oldalán.
Ez 2020 óta az ötödik béremelés, az oktatói bérek ez idő alatt 2,5-szeresükre nőttek. A pályakezdők bére 775 ezer, az átlagbér közel 890 ezer forint. Az intézkedés több mint 24 ezer főt érint.
A kormány egy 32 milliárdos forrást biztosított a szakképzés további erősítésére”
– fűzte hozzá Varga-Bajusz Veronika.
