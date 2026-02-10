Ezt minden diáknak látnia kell! A baloldal ezt tenné a felsőoktatással

Varga-Bajusz Veronika legújabb Facebook-bejegyzésében élesen bírálta az Akadémiai Dolgozók Fóruma megszólalását és a baloldali pártok felsőoktatási elképzeléseit. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár szerint az ADF olyan ügyek miatt aggódik, amelyek valójában nem létező problémák, miközben a magyar felsőoktatás mérhető sikereket ér el.
Az államtitkár felidézte: 2024-ben 87 ezer, idén már 92 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet hirdetett meg a kormány, miközben a társadalomtudományi képzések esetében is több száz férőhellyel bővült a kapacitás. A ténylegesen felvett állami ösztöndíjas hallgatók száma közel 78 ezer volt, vagyis négyből három jelentkezőt ilyen formában vettek fel. Mint írta, a kapacitások irányszámok, a végleges létszámot a felvételizők teljesítménye és tehetsége határozza meg, ami hosszú ideje bevett gyakorlat, és az egyetemekkel való folyamatos egyeztetés miatt eddig sem okozott problémát.
Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos műszaki és informatikai képzésekre tavaly vették fel a legtöbb hallgatót, és ezt az irányt a kormány meg kívánja tartani és erősíteni. Érvelése szerint Magyarország nem összeszerelő ország, amit az Eurostat adatai is alátámasztanak. A csúcstechnológiai feldolgozóiparban és tudásintenzív szolgáltató ágazatokban foglalkoztatottak aránya Magyarországon a negyedik legmagasabb volt az Európai Unióban.
Az államtitkár az egyetemi modellváltás eredményeit is kiemelte. Állítása szerint a magyar egyetemek megújulása olyan lendületet adott az intézményeknek, amely nemzetközi szinten is látható. Míg korábban hat magyar egyetem szerepelt a világ legjobb öt százalékában, ma már tizenkettő, Európában pedig tizenhét intézmény pozícionálja magát a rangsorokban. Varga-Bajusz szerint ez egyértelmű siker, amelyet az ADF nem tud megkérdőjelezni.
Bejegyzésében azt is felvetette, mi az, ami miatt az Akadémiai Dolgozók Fóruma nem aggódik, pedig kellene. A hétvégén ugyanis mind a Tisza Párt, mind a Demokratikus Koalíció nyilvánosságra hozta felsőoktatási elképzeléseit. Az államtitkár szerint a baloldali programok valóságtartalma már az előzetesen kiszivárgott, mintegy 600 oldalas dokumentum alapján is kérdéses.
Varga-Bajusz Veronika szerint a „rózsaszín mázzal fröccsöntött” javaslatok egyik központi eleme az első diploma ingyenessége, amely szerinte elsőre jól hangzik, de valójában komoly visszalépést jelentene. Jelenleg az állami ösztöndíjas hallgatók számára 12 félév áll rendelkezésre, amelyre a kormány évente nagyjából kétmillió forintot fordít fejenként. Ez összesen átlagosan 12 millió forint támogatást jelent egy hallgató felsőfokú tanulmányai során.
A baloldali elképzelések ezzel szemben legfeljebb az alapképzésre terjednének ki, ami hat félévet jelent. Az államtitkár szerint ez azt eredményezné, hogy a mesterképzések kikerülnének a támogatott körből, így a hallgatók összesen csak körülbelül hatmillió forint állami forráshoz jutnának. Véleménye szerint ez nemcsak támogatáscsökkentést, hanem az elérhető tudásszint visszaesését is maga után vonná.
Varga-Bajusz Veronika úgy fogalmazott: éppen így válhatna Magyarország valóban összeszerelő üzemmé, szemben a jelenlegi, magas hozzáadott értéket képviselő iránnyal. Bejegyzését azzal zárta, hogy ennél többet várt volna a Diákhitel Központ egykori vezetőjétől.