Ezt minden diáknak látnia kell! A baloldal ezt tenné a felsőoktatással

Varga-Bajusz Veronika legújabb Facebook-bejegyzésében élesen bírálta az Akadémiai Dolgozók Fóruma megszólalását és a baloldali pártok felsőoktatási elképzeléseit. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár szerint az ADF olyan ügyek miatt aggódik, amelyek valójában nem létező problémák, miközben a magyar felsőoktatás mérhető sikereket ér el.

Varga-Bajusz Veronika

Fotó: MTI/Kovács Attila

Az államtitkár felidézte: 2024-ben 87 ezer, idén már 92 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet hirdetett meg a kormány, miközben a társadalomtudományi képzések esetében is több száz férőhellyel bővült a kapacitás. A ténylegesen felvett állami ösztöndíjas hallgatók száma közel 78 ezer volt, vagyis négyből három jelentkezőt ilyen formában vettek fel. Mint írta, a kapacitások irányszámok, a végleges létszámot a felvételizők teljesítménye és tehetsége határozza meg, ami hosszú ideje bevett gyakorlat, és az egyetemekkel való folyamatos egyeztetés miatt eddig sem okozott problémát.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta: a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos műszaki és informatikai képzésekre tavaly vették fel a legtöbb hallgatót, és ezt az irányt a kormány meg kívánja tartani és erősíteni. Érvelése szerint Magyarország nem összeszerelő ország, amit az Eurostat adatai is alátámasztanak. A csúcstechnológiai feldolgozóiparban és tudásintenzív szolgáltató ágazatokban foglalkoztatottak aránya Magyarországon a negyedik legmagasabb volt az Európai Unióban.