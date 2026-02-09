Futurisztikus helyszínről jelentkezett be az MNB-elnök

Hírlevél
Van egy épület Szaúd-Arábiában, amely szó szerint eltűnik a tájban. Ebben a különleges, tükörborítású konferenciaközpontban vett részt Varga Mihály az AlUla Conference for Emerging Market Economies eseményén.
A konferencia helyszíne önmagában üzenet. A sivatag közepén, monumentális sziklafalak között álló, teljes egészében tükörrel borított épület nem uralni akarja a környezetét, hanem beleolvad: visszaveri a homokot, az eget, a sziklákat – mintha ott sem lenne. A modern gazdasági gondolkodás egyik leglátványosabb díszlete ez, melyet Varga Mihály megtekinthetett.

Varga Mihály
Varga Mihály a konferencián többek közt találkozott Kristalina Georgieva-val, az IMF vezérigazgatójával is (Forrás: Facebook/Varga Mihály)
Soha nem volt még ilyen magas Magyarország devizatartaléka

Amikor az épület is állít valamit

Az AlUla ikonikus tükörépülete – amelyet sokan a világ egyik legkülönlegesebb kortárs alkotásának tartanak – adott helyt a konferenciának, melyen az MNB-elnök is részt vett. 

A bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők”

– mondta Varga Mihály, hozzétéve: Magyarország devizatartalékai történelmi csúcson, 56 milliárd euró fölött állnak. A helyszín és az üzenet ritkán találkozik ilyen pontosan: a tükörépület nem hivalkodik, mégis erőt sugároz – ahogy a stabil pénzügyi tartalékok is.

