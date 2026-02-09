Futurisztikus helyszínről jelentkezett be az MNB-elnök

Amikor az épület is állít valamit

Az AlUla ikonikus tükörépülete – amelyet sokan a világ egyik legkülönlegesebb kortárs alkotásának tartanak – adott helyt a konferenciának, melyen az MNB-elnök is részt vett.

A bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők”

– mondta Varga Mihály, hozzétéve: Magyarország devizatartalékai történelmi csúcson, 56 milliárd euró fölött állnak. A helyszín és az üzenet ritkán találkozik ilyen pontosan: a tükörépület nem hivalkodik, mégis erőt sugároz – ahogy a stabil pénzügyi tartalékok is.