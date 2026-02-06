Saját halottjának tekinti Vásáry Tamást a Kulturális és Innovációs Minisztérium

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) sajtóközleményében úgy fogalmazott, hogy saját halottjának tekinti a világhírű zongoraművészt és karmestert. Vásáry Tamás példaértékű életet élt; a közlemény felidézte főbb érdemeit.
Életének 93. évében meghalt Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Nemzet Művésze. A Kulturális és Innovációs Minisztérium életművének bemutatásával búcsúzott tőle.
Kivételes tehetség volt Vásáry Tamás
Már gyermekkorában kiemelkedő adottságokkal rendelkezett és hosszú, nemzetközileg is elismert pályát futott be. Életműve számos területen hagyott maradandó nyomot, többek között:
- zenei csodagyerekként indult, fiatalon országos versenyeket nyert és a Zeneakadémián szerzett diplomát;
- nemzetközi karrierje az 1950-es évektől ívelt fel, a világ vezető koncerttermeiben lépett fel, évente akár száz hangversenyt is adott;
- rendszeres vendége volt a legjelentősebb zenei fesztiváloknak, és számos lemezfelvételt készített, amelyek világhírnevet hoztak számára;
- karmesterként is jelentős pályát futott be, a világ nagy zenekarait dirigálta, és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzeneigazgatója is volt;
- ösztöndíjat alapított, valamint egy olyan alapítvány létrehozásában is szerepet vállalt, amely gyermekotthonban élő fiatalok beilleszkedését segíti;
- a magyar tehetséggondozás nagyköveteként is tevékenykedett;
- munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták, köztük a Kossuth-díjjal, a Nemzet Művésze címmel és a Magyar Szent István Renddel.
Vásáry Tamás több mint hat évtizeden át volt meghatározó szereplője a magyar és a nemzetközi zenei életnek. Pályája során előadóművészként, karmesterként és mecénásként egyaránt sokat tett a magyar zenei kultúráért, emlékét és munkásságát a jövőben is őrizni fogja a hazai kulturális élet.
