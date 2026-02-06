Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

kim

Saját halottjának tekinti Vásáry Tamást a Kulturális és Innovációs Minisztérium

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) sajtóközleményében úgy fogalmazott, hogy saját halottjának tekinti a világhírű zongoraművészt és karmestert. Vásáry Tamás példaértékű életet élt; a közlemény felidézte főbb érdemeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kimkulturális és innovációs minisztériumvásáry tamásnemzet művészemeghalt

Életének 93. évében meghalt Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Nemzet Művésze. A Kulturális és Innovációs Minisztérium életművének bemutatásával búcsúzott tőle.

Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester (Fotó: Bach Máté)
Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester (Fotó: Bach Máté)

Kivételes tehetség volt Vásáry Tamás

Már gyermekkorában kiemelkedő adottságokkal rendelkezett és hosszú, nemzetközileg is elismert pályát futott be. Életműve számos területen hagyott maradandó nyomot, többek között:

  • zenei csodagyerekként indult, fiatalon országos versenyeket nyert és a Zeneakadémián szerzett diplomát;
  • nemzetközi karrierje az 1950-es évektől ívelt fel, a világ vezető koncerttermeiben lépett fel, évente akár száz hangversenyt is adott;
  • rendszeres vendége volt a legjelentősebb zenei fesztiváloknak, és számos lemezfelvételt készített, amelyek világhírnevet hoztak számára;
  • karmesterként is jelentős pályát futott be, a világ nagy zenekarait dirigálta, és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzeneigazgatója is volt;
  • ösztöndíjat alapított, valamint egy olyan alapítvány létrehozásában is szerepet vállalt, amely gyermekotthonban élő fiatalok beilleszkedését segíti;
  • a magyar tehetséggondozás nagyköveteként is tevékenykedett;
  • munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták, köztük a Kossuth-díjjal, a Nemzet Művésze címmel és a Magyar Szent István Renddel.

Vásáry Tamás több mint hat évtizeden át volt meghatározó szereplője a magyar és a nemzetközi zenei életnek. Pályája során előadóművészként, karmesterként és mecénásként egyaránt sokat tett a magyar zenei kultúráért, emlékét és munkásságát a jövőben is őrizni fogja a hazai kulturális élet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!