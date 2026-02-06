Saját halottjának tekinti Vásáry Tamást a Kulturális és Innovációs Minisztérium

Életének 93. évében meghalt Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Nemzet Művésze. A Kulturális és Innovációs Minisztérium életművének bemutatásával búcsúzott tőle.

Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester (Fotó: Bach Máté)

Kivételes tehetség volt Vásáry Tamás

Már gyermekkorában kiemelkedő adottságokkal rendelkezett és hosszú, nemzetközileg is elismert pályát futott be. Életműve számos területen hagyott maradandó nyomot, többek között:

zenei csodagyerekként indult, fiatalon országos versenyeket nyert és a Zeneakadémián szerzett diplomát;

nemzetközi karrierje az 1950-es évektől ívelt fel, a világ vezető koncerttermeiben lépett fel, évente akár száz hangversenyt is adott;

rendszeres vendége volt a legjelentősebb zenei fesztiváloknak, és számos lemezfelvételt készített, amelyek világhírnevet hoztak számára;

karmesterként is jelentős pályát futott be, a világ nagy zenekarait dirigálta, és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzeneigazgatója is volt;

ösztöndíjat alapított, valamint egy olyan alapítvány létrehozásában is szerepet vállalt, amely gyermekotthonban élő fiatalok beilleszkedését segíti;

a magyar tehetséggondozás nagyköveteként is tevékenykedett;

munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták, köztük a Kossuth-díjjal, a Nemzet Művésze címmel és a Magyar Szent István Renddel.

Vásáry Tamás több mint hat évtizeden át volt meghatározó szereplője a magyar és a nemzetközi zenei életnek. Pályája során előadóművészként, karmesterként és mecénásként egyaránt sokat tett a magyar zenei kultúráért, emlékét és munkásságát a jövőben is őrizni fogja a hazai kulturális élet.