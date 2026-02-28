Mráz Ágoston Sámuel: Deák Dánielnek igaza van a Medián-kutatás ügyében

A témában megszólalt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője is, aki közösségi oldalán reagált az elmúlt napokban megjelent állításokra, és egyértelművé tette: szerinte Deák Dániel helyesen hívta fel a figyelmet a kutatásban található ellentmondásokra.

Mráz Ágoston szerint kontrasztosra sikeredett a 2026-os választási év

Fotó: Facebook/Mráz Ágoston Sámuel Nézőpontja

A szakértő bejegyzésében hangsúlyozta, hogy vele szemben alaptalanul állították egyes szereplők, hogy megvédte volna a Medián kutatását. Mint írta, félremagyarázták korábbi megszólalását, és politikai motivációjú támadások érték, amelyek szerinte elterelték a figyelmet a valódi szakmai kérdésekről.

Mráz szerint a vita lényege nem maga a súlyozás ténye, hiszen a közvélemény-kutatások esetében ez bevett és szükséges módszertani eljárás. A probléma szerinte inkább a nyers adatbázis minőségével lehet. Úgy fogalmazott:

ha a nyilvánosságra került dokumentumok hitelesek, akkor több olyan „furcsaság” is látható bennük, amelyek megkérdőjelezhetik a Medián által publikált eredményeket.

A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte: a bemutatott adatok alapján a kutatócég 1176 interjút készíthetett, miközben a publikált közleményben 1000 fős mintáról számoltak be. Ez szerinte arra utalhat, hogy a súlyozás jelentősen átalakította az adatbázist, vagy bizonyos válaszokat végül nem vettek figyelembe az eredmények közzétételekor.

Mráz Ágoston Sámuel különösen a korcsoportos megoszlást nevezte problémásnak. Állítása szerint a nyers mintában a fiatalok aránya jóval alacsonyabb volt a társadalmi valóságnál, míg az idősebb korosztály felülreprezentált lehetett. Ez a helyzet szerinte szükségszerűen erős súlyozást igényel, ami felnagyíthatja a pártpreferenciák közötti különbségeket.