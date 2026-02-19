Az Európai Bizottság szóvivője bicskanyitogató nyilatkozatot tett az elzárt kőolajvezetékről

„Kapcsolatban állunk az ukrán hatóságokkal a vezeték javításának ütemezéséről, ugyanakkor nagyon, nagyon fontos, hogy ezt ne értelmezzék úgy, mintha bármiféle nyomást gyakorolnánk Ukrajnára” – hangsúlyozta Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője.

A brüsszeli álláspont szerint tehát zajlik az egyeztetés az ukrán féllel a vezeték helyreállításának menetrendjéről, ugyanakkor a Bizottság igyekszik világossá tenni: az Európai Unió nem kíván politikai nyomást gyakorolni Kijevre az ügyben.

Brüsszel kit képvisel?

– teszi fel a költői kérdést Facebook-videója fölött Hortay Olivér, a Századvég szakértője.