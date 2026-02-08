Vitályos Eszter: Egyértelmű nemet mondunk Brüsszel és a Tisza gazdáinak háborús őrületére!

Határozott üzenetet fogalmazott meg Vitályos Eszter a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében, annak érdekében, hogy Magyarország vegyen részt semmilyen, Brüsszel által erőltetett háborús tervben.

Az európai háborús készülődésre és a Brüsszelből érkező nyomásgyakorlásnak a megnövekedésére hívja fel a figyelmet a kormányszóvivő. Vitályos Eszter szerint Magyarország nem engedhet a háborúpárti törekvéseknek, a választás tétje pedig a béke megőrzése

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vitályos Eszter szerint Brüsszel minden áron folytatni akarja a háborút

A fideszes politikus szerint Európában egyre nyíltabban beszélnek a katonai konfliktusra való felkészülésről, miközben a magyar kormány továbbra is a béke oldalán áll.

Vitályos Eszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Franciaország és Brüsszel háborúra készül. Mint fogalmazott:

A francia vezérkari főnök kijelentette, hogy a franciák háborúba készülnek. Brüsszel folytatni akarja a háborút, és semmitől sem fog visszarettenni, hogyha európai katonákat kell a frontra küldeni.”

A politikus ezután egyértelművé tette, hogy a jelenlegi kormány vezetése alatt Magyarország ehhez soha nem járulna hozzá, a Tisza viszont minden brüsszeli utasítást teljesítene.

Mi, a Fidesz-KDNP-kormány ehhez sosem járulunk hozzá. Magyar Péter és a Tisza Párt viszont, ha tudna, sem akarna nemet mondani Brüsszelnek és az Európai Néppártnak. Ez lesz a tétje az április 12-i választásnak. Ne kockáztassunk, a Fidesz a biztos választás”

– hangsúlyozta Vitályos Eszter, aki szerint éppen ezért a közelgő választás tétje messze túlmutat majd a belpolitikai kérdéseken, hiszen a magyaroknak most arról kell majd dönteniük, hogy békét vagy háborút akarnak inkább.