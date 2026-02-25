Vitályos Eszter: Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot

Hírlevél
Lepaktált a brüsszeli elittel és az ukrán vezetéssel. Ez kőkeményen Magyarország békéjéről, biztonságáról és energiájáról szól. Itt az idő kiállni. Itt az idő világossá tenni, hogy a magyar emberek nem kérnek ebből – mondta el Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebook videó-bejegyzésében szerdán.
Arra kérek most minden magyar embert: küldjünk három határozott, világos és félreérthetetlen nemet. Egyet Brüsszelnek. Egyet Kijevnek. És egyet a Tiszának. Eddig és ne tovább! – mondta el Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebook videó-bejegyzésében szerdán.

VitályosEszter, Vitályos Eszter, vitályoseszter,
Vitályos Eszter: Magyar Péter lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel és az ukrán vezetéssel
Fotó: Facebook/Vitályos Eszter

A kormányszóvivő felhívta arra a figyelmet, hogy a baloldaltól sok mindent láttunk már, sorsdöntő kérdésekben soha nem a magyar emberek oldalára állnak, hanem idegen érdekeket szolgálnak. De,

amit most látunk a Tiszától, az minden eddiginél tovább megy. Ez figyelmeztetés mindannyiunk számára”

– hangsúlyozta.

Vitályos Eszter: Magyar Péter lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel és az ukrán vezetéssel

Az elmúlt napokban nyilvánvalóvá vált, hogy Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot

– emelte ki, hozzátéve: lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel, amely

  • felelőtlenül sodorja Európát ebbe a háborúba,
  • vég nélkül önti az európai emberek pénzét Ukrajnába,
  • már egészen ott tart, hogy nyíltan beszél magyar katonák háborúba küldéséről.
Ki kell állnia a magyaroknak a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen! 

Vitályos arra is határozottan felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter lepaktált a magyarokat fenyegető ukrán vezetéssel is, azzal a vezetéssel, amely

  • hetek óta blokkolja a kőolajszállítást Magyarország felé,
  • megtámadta a Barátság-vezetéket,
  • katonai beavatkozással és erőszakkal fenyegeti a magyarokat.

Magyar Péter a hatalomért cserébe ezekkel kötött paktumot.

A Tisza bizony összejátszik a háborúpárti ukrán vezetéssel és a brüsszeli elittel”

– hangsúlyozta.

Ez kőkeményen Magyarország békéjéről, biztonságáról és energiájáról szól. Itt az idő kiállni. Itt az idő világossá tenni, hogy a magyar emberek nem kérnek ebből – tette hozzá.

Mindenki megteheti most három jó nagy NEM-mel. Tisztelettel kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz!”

– hívta fel a figyelmet a nemzeti petíció fontosságára Vitályos Eszter.

