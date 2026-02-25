Vitályos Eszter: Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot

Arra kérek most minden magyar embert: küldjünk három határozott, világos és félreérthetetlen nemet. Egyet Brüsszelnek. Egyet Kijevnek. És egyet a Tiszának. Eddig és ne tovább! – mondta el Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebook videó-bejegyzésében szerdán.

Vitályos Eszter: Magyar Péter lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel és az ukrán vezetéssel

A kormányszóvivő felhívta arra a figyelmet, hogy a baloldaltól sok mindent láttunk már, sorsdöntő kérdésekben soha nem a magyar emberek oldalára állnak, hanem idegen érdekeket szolgálnak. De,

amit most látunk a Tiszától, az minden eddiginél tovább megy. Ez figyelmeztetés mindannyiunk számára”

– hangsúlyozta.

Az elmúlt napokban nyilvánvalóvá vált, hogy Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot

– emelte ki, hozzátéve: lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel, amely