Már vidéken is zajlik a nemzeti petíció postázása

Ha azt szeretnénk, hogy Magyarországon a gazdaság fellendüljön újra, akkor erre nemet kell mondanunk – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő a nemzeti petíció kapcsán.
Vitályos Eszter közösségi oldalán beszámolt róla, hogy a január végén útjára indított nemzeti petíciót, már vidéken is elkezdték postázni.
A kormányszóvivő elmondta,
Ha azt szeretnénk, hogy Magyarországon a gazdaság fellendüljön újra, hogy olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyekre egyébként szükség van a településeinken, ha szeretnénk fenntartani a családi kedvezményeket, a nyugdíjrendszert, a rezsicsökkentést, akkor erre nemet kell mondanunk.”
Ez egy üzenet lesz Brüsszel számára, hogy a magyarok nem kívánnak hozzájárulni a terveikhez.
Vitályos Eszter arra is felhívta a figyelmet, hogy egészen március 23-ig lehet majd visszaküldeni a nemzeti petíciós kérdőíveket.
