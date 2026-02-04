Már vidéken is zajlik a nemzeti petíció postázása

Vitályos Eszter közösségi oldalán beszámolt róla, hogy a január végén útjára indított nemzeti petíciót, már vidéken is elkezdték postázni.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón 2026. január 29-én (Fotó: Kurucz Árpád)

A kormányszóvivő elmondta,

Ha azt szeretnénk, hogy Magyarországon a gazdaság fellendüljön újra, hogy olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyekre egyébként szükség van a településeinken, ha szeretnénk fenntartani a családi kedvezményeket, a nyugdíjrendszert, a rezsicsökkentést, akkor erre nemet kell mondanunk.”

Ez egy üzenet lesz Brüsszel számára, hogy a magyarok nem kívánnak hozzájárulni a terveikhez.

Vitályos Eszter arra is felhívta a figyelmet, hogy egészen március 23-ig lehet majd visszaküldeni a nemzeti petíciós kérdőíveket.