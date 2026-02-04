Vitályos Eszter részleteket árult el a januári rezsistopról

Vitályos Eszter kifejtette: a gázzal fűtő fogyasztóknál a gázszámlák esetében, az áram segítségével fűtőknél az áramhasználati díjból, illetve a távhővel fűtők is megkapják a 30 százalékos kedvezményt.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón 2026. január 29-én (Fotó: Kurucz Árpád)

A kormányszóvivő ugyanakkor hangsúlyozta:

minden fogyasztó csak egy módon – vagy a gázra, vagy az áramra vonatkozóan – igényelheti a kedvezményt.

Vitályos Eszter korábban egy Facebook-videóban arról beszélt, sokan kérdezik tőle, hogy mi lesz a magyar családok rezsijével, ha Brüsszel végrehajtja a tervét?

„Brüsszel ugyanis már döntött, és jogszabályban ki is hirdette, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést” – mondta a kormányszóvivő, megjegyezve, „ez mind a háborús tervük része”.

Brüsszel ugyanis Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét.

„Mindent előkészítettek, már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt” – jelentette ki Vitályos Eszter.