Vitályos Eszter: Ukrajna átlépett egy határt!

Vitályos Eszter a csütörtöki Kormányinfón elhangzottakról írt közösségi oldalán. Egy Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető nyíltan Magyarország lerohanásával fenyegetőzött, ami különösen súlyos fejlemény annak fényében, hogy egy nem EU- és nem NATO-tag állam részéről hangzott el fenyegetés egy EU- és NATO-tagországgal szemben. A kormányszóvivő szerint közben olyan tervek is kiderültek, amelyek a magyar belpolitikát is érinthetik. A nyilvánosságra hozott dokumentumok értelmében cél lehet a magyar választások befolyásolása, egy ukránbarát kormány hatalomra segítése, valamint az egyhangú döntéshozatal megszüntetése az Európai Unióban, ami Magyarország vétójogának elvételét jelentené.

Vitályos Eszter a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)