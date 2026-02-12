Vitályos Eszter: Ukrajna átlépett egy határt!

Vitályos Eszter a csütörtöki Kormányinfón elhangzottakról írt közösségi oldalán. Egy Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető nyíltan Magyarország lerohanásával fenyegetőzött, ami különösen súlyos fejlemény annak fényében, hogy egy nem EU- és nem NATO-tag állam részéről hangzott el fenyegetés egy EU- és NATO-tagországgal szemben. A kormányszóvivő szerint közben olyan tervek is kiderültek, amelyek a magyar belpolitikát is érinthetik. A nyilvánosságra hozott dokumentumok értelmében cél lehet a magyar választások befolyásolása, egy ukránbarát kormány hatalomra segítése, valamint az egyhangú döntéshozatal megszüntetése az Európai Unióban, ami Magyarország vétójogának elvételét jelentené.
Vitályos Eszter: Nyílt erőpolitika korszaka jöhet
A kormányszóvivő hangsúlyozta:
Magyarország a béke pártján áll, és a háborús logika európai kiterjesztése súlyos következményekkel járhatna. Úgy fogalmazott, a katonai fenyegetés, a választási beavatkozás és az intézményes nyomásgyakorlás együtt a nyílt erőpolitika korszakát vetíti előre.
Bejegyzésében azt is kiemelte, hogy a magyar választásokról a magyar emberek döntenek, és a magyar álláspontot nem lehet kívülről megváltoztatni. Hozzátette: Magyarország a békét választja, és meg fogja védeni magát a külső nyomásgyakorlással szemben.