Von der Leyenék összehangoltan támadnak, mindenkit beterelnek az ukrán zászlós háborús kórusba

„Az a fő különbség a korábbi évekhez képest, hogy most már nem is csinálnak abból titkot, hogy erővel akarnak elvenni jogköröket azoktól a tagállamoktól, amelyek nem hajlandóak beállni a sorba” – fogalmazott Facebook-videójának leírásában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A politikus tájékoztatott: Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nyíltan beszél arról, hogy az Európai Unióban az egyhangú döntéshozatalról át kellene térni a minősített többségi rendszerre. Dömötör Csaba úgy látja: a két mechanizmus között „ég és föld” a különbség. Míg egyhangúság esetén egyetlen tagállam tiltakozása is megakadályozza a döntést, addig minősített többségnél akár

egy Franciaország méretű ország ellenkezését is félre lehet söpörni – ahogyan az szerinte a Mercosur-szerződés esetében is megtörtént.

Az EP-képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy Ursula von der Leyen álláspontja szerint mindehhez nincs szükség szerződésmódosításra. Dömötör értelmezésében ez azt jelenti, hogy az uniós jogszabályokat a gyakorlatban felülírnák, mert úgy érzik, ezt megtehetik.

A Tisza Párt és von der Leyenék

A képviselő bírálta Orbán Anitát is, aki Donald Tusk megválasztását üdvözölve arról beszélt, hogy ők nem fognak vétózni. Dömötör szerint ez azt jelenti, hogy elfogadnák az új feltételeket minden következményükkel együtt. Úgy fogalmazott: a „küllő a keréken” szerepfelfogás a „merjünk kicsik lenni” stratégia 2026-os változata.

Hozzátette: a tiszások frakcióvezetője, Manfred Weber néhány nappal korábban hasonló érvelést adott elő egy sajtótájékoztatón, ami szerinte azt mutatja, hogy összehangolt fellépés zajlik. Dömötör Csaba úgy látja, a cél az, hogy mindenkit betereljenek az „ukrán zászlós-háborús kórusba”.

A fideszes politikus szerint április 12-én dől el, lesz-e olyan erő, amely ezután is képes nemet mondani ezekre a törekvésekre.