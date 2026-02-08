Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Sport

Ellopta a show-t a biatlonista, akinek a síbotja átszúrta az arcát

von der leyen

Von der Leyen ekkora pofont még nem kapott belga miniszterelnöktől

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Egy stratégiai nélküli háborút finanszírozunk, pénzt adunk Ukrajnának. Nincs vasunk, szóval adunk aranyat. Pontosan miért is? Hogy folytassuk a háborút?” – így ostorozta az európai döntéshozókat, köztük von der Leyent is a belga miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
von der leyenukrajnaeurópai elitdömötör csabaBart De Weverminiszterelnökháború

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője osztotta meg azt a rövid videót, amelyben Bart de Wever, belga miniszterelnök keresetlen szavakkal ostorozza az európai döntéshozókat, köztük von der Leyent is  annak kapcsán, hogy kilátástalan háborút finanszíroznak, míg a világ többi része dörzsöli a kezét és üzletel ezen.

Von der Leyen ezt nem teszi zsebre, Belgian Prime Minister Bart De Wever holds a press conference after a summit of Heads of State and Government of the European Union (18-19 December), in Brussels, on Thursday 18 December 2025. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK (Photo by NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / Belga via AFP)
Von der Leyen ezt nem teszi zsebre
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

Von der Leyen ezt nem teszi zsebre

A belga miniszterelnök minden mondata pontosan leírja a helyzetet, ennél többet nem is kell hozzátenni:

Az az igazság, hogy mi is függtünk az olcsó energiától és az ukrajnai háborúval ezeket is elvágtuk. Kína profitál a háborúból ők kapják az olcsó olajat, az olcsó gázt. Amerika már nem támogatja Ukrajnát, ők adják el a fegyvereket nekünk,

mi meg fizetjük a számlákat és az őrült energiaárakat. 

Nekünk kell finanszíroznunk Ukrajnát és képtelenek vagyunk olyan kapacitást biztosítani, amely valóban véget vethet a konfliktusnak.

Tehát egy stratégiai nélküli háborút finanszírozunk, pénzt adunk Ukrajnának.

Nincs vasunk, szóval adunk aranyat. Pontosan miért is? Hogy folytassuk a háborút?”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!