uniós csatlakozás

Zavaros, mit gondol a Tisza Ukrajna EU-s csatlakozásáról

Ukrajna NEM GYORSÍTOTT EU-s csatlakozását akár támogathatja is majd a Tisza-kormány – vélekedett Nagy Attila Tibor politikai elemző.
uniós csatlakozástiszanagy attila tibororbán anita

Megosztó kérdés Ukrajna uniós csatlakozása. Az biztos, hogy a megkérdezettek többsége jelen formában, a csatlakozási feltételek maradéktalan teljesítése nélküli, gyorsított tagfelvételét biztosan nem támogatja.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Vajon mit gondol a Tisza Ukrajna uniós csatlakozásáról és mennyire fogalmazhat meg önálló véleményt?
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

De mit gondol erről a Tisza? Nagy Attila Tibor politikai elemző felidézte, Ukrajna GYORSÍTOTT EU-s csatlakozását nem támogatja a Tisza – mondja Orbán Anita. Vagyis: Ukrajna nem gyorsított  EU-s csatlakozását akár támogathatja is majd a Tisza-kormány. Erre bár nem térnek ki, kérdés marad, hogy a csatlakozási feltételek maradéktalan teljesítését bárki elvárja-e azon az oldalon.

 

 

