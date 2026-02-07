Zavaros, mit gondol a Tisza Ukrajna EU-s csatlakozásáról

Megosztó kérdés Ukrajna uniós csatlakozása. Az biztos, hogy a megkérdezettek többsége jelen formában, a csatlakozási feltételek maradéktalan teljesítése nélküli, gyorsított tagfelvételét biztosan nem támogatja.

Vajon mit gondol a Tisza Ukrajna uniós csatlakozásáról és mennyire fogalmazhat meg önálló véleményt?

De mit gondol erről a Tisza? Nagy Attila Tibor politikai elemző felidézte, Ukrajna GYORSÍTOTT EU-s csatlakozását nem támogatja a Tisza – mondja Orbán Anita. Vagyis: Ukrajna nem gyorsított EU-s csatlakozását akár támogathatja is majd a Tisza-kormány. Erre bár nem térnek ki, kérdés marad, hogy a csatlakozási feltételek maradéktalan teljesítését bárki elvárja-e azon az oldalon.