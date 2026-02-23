Zelenszkij már a harmadik világháborúról beszél, több pénzt és fegyvert akar

Zelenszkij már a harmadik világháborúról beszélt a BBC-n, több pénzt és fegyvert követelt – idézett a Magyar Nemzet cikkéből Hollik István, aki egyúttal leszögezte, Magyarországnak ebből ki kell maradnia. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-vel készült friss interjújában határozottan kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin már elindította a harmadik világháborút az Ukrajna elleni agresszióval, és ezt a folyamatot intenzív katonai és gazdasági nyomással kell megállítani.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyint csak intenzív katonai és gazdasági nyomással lehet megállítani (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

Zelenszkij szerint nem az a kérdés, hogy elkezdődik-e egy ilyen konfliktus, hanem az, hogy Putyin meddig képes még terjeszkedni, és hogyan lehet őt visszaszorítani. Az ukrán elnök a beszélgetésben egyúttal elutasította a területi engedményeket, győzelemként pedig a 1991-es határok visszaállítását és Ukrajna függetlenségének megőrzését határozta meg.

Álláspontja szerint, ha Ukrajna engedne ezeknek a követeléseknek, az csak átmeneti szünetet adna Putyinnak – európai partnerei szerint három-öt évre, saját véleménye szerint legfeljebb kettőre –, majd az orosz elnök újra támadna, és nem tudni, hol állna meg legközelebb.

Zelenszkij arról is beszélt, nem zárja, hogy újra indulna egy esetleges választáson.