Rendkívüli

Fontos

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Szlovákia szerint sem mond igazat Zelenszkij

Szlovákia szerint sem műszaki, hanem politikai oka van annak, hogy Ukrajna nem indítja újra az olajtranzitot. Orbán Balázs úgy véli, a szlovák álláspont is azt bizonyítja, hogy Kijev szándékosan akadályozza a szállítás helyreállítását.
Orbán Balázs

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról írt, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása kapcsán Szlovákia és Magyarország teljesen ugyanazon az állásponton van.

Orbán Balázs szerint Zelenszkij és Ukrajna szándékosan nem akarja újraindítani a kőolajszállítást
Szlovákia szerint sem műszaki, hanem politikai oka van annak, hogy Ukrajna nem indítja újra az olajtranzitot. Orbán Balázs úgy véli, a szlovák álláspont is azt bizonyítja, hogy Kijev szándékosan akadályozza a szállítás helyreállítását.  Fotó: ALEX BRANDON / POOL

Orbán Balázs szerint Zelenszkij és Ukrajna szándékosan nem akarja újraindítani a kőolajszállítást

Szlovákia szerint sem mond igazat Zelenszkij és Ukrajna szándékosan nem akarja újraindítani a kőolajszállítást!

- írta a bejegyzésében a fideszes politikus.

A miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzésében azt írta, hogy a szlovák miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Ukrajnán keresztüli olajtranzit leállításáról. A szlovák kormányfő tájékoztatást kért arról, hogy helyreállítják-e a szállítást, és ha igen, milyen határidővel.

Orbán Balázs ismertetése szerint a szlovák fél emlékeztetett arra, hogy Szlovákiának legitim joga van az importra a beszállítókkal kötött szerződések, valamint az Európai Unió 2027 végéig érvényes döntése alapján. A tranzit leállítása ugyanakkor logisztikai nehézségeket és gazdasági károkat okoz az országnak.

A szlovák hírszerzési információk szerint a vezeték nem sérült meg, ennek ellenére az ukrán fél hosszadalmas javításra hivatkozik. Orbán Balázs kiemelte, hogy a szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor közösen javasolta egy uniós szakértőkből álló ellenőrző csoport létrehozását, amely a helyszínen vizsgálná meg a vezeték állapotát.

A bejegyzés arra is kitér, hogy az ukrán fél korábban nem engedte sem a szlovák nagykövet, sem az Európai Unió ukrajnai nagykövete számára az ellenőrzést. A szlovák miniszterelnök értékelése szerint mindez arra utal, hogy az ukrán félnek nem érdeke az olajtranzit helyreállítása.

Orbán Balázs szerint a szlovák álláspont is azt erősíti meg, hogy az olajszállítás kérdése nem műszaki, hanem politikai természetű, és az ügyben átlátható, független vizsgálatra van szükség.

 

