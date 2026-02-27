Orbán Balázs: Szlovákia szerint sem mond igazat Zelenszkij

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról írt, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása kapcsán Szlovákia és Magyarország teljesen ugyanazon az állásponton van.
Orbán Balázs szerint Zelenszkij és Ukrajna szándékosan nem akarja újraindítani a kőolajszállítást
Szlovákia szerint sem mond igazat Zelenszkij és Ukrajna szándékosan nem akarja újraindítani a kőolajszállítást!
- írta a bejegyzésében a fideszes politikus.
A miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzésében azt írta, hogy a szlovák miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Ukrajnán keresztüli olajtranzit leállításáról. A szlovák kormányfő tájékoztatást kért arról, hogy helyreállítják-e a szállítást, és ha igen, milyen határidővel.
Orbán Balázs ismertetése szerint a szlovák fél emlékeztetett arra, hogy Szlovákiának legitim joga van az importra a beszállítókkal kötött szerződések, valamint az Európai Unió 2027 végéig érvényes döntése alapján. A tranzit leállítása ugyanakkor logisztikai nehézségeket és gazdasági károkat okoz az országnak.
A szlovák hírszerzési információk szerint a vezeték nem sérült meg, ennek ellenére az ukrán fél hosszadalmas javításra hivatkozik. Orbán Balázs kiemelte, hogy a szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor közösen javasolta egy uniós szakértőkből álló ellenőrző csoport létrehozását, amely a helyszínen vizsgálná meg a vezeték állapotát.
A bejegyzés arra is kitér, hogy az ukrán fél korábban nem engedte sem a szlovák nagykövet, sem az Európai Unió ukrajnai nagykövete számára az ellenőrzést. A szlovák miniszterelnök értékelése szerint mindez arra utal, hogy az ukrán félnek nem érdeke az olajtranzit helyreállítása.
Orbán Balázs szerint a szlovák álláspont is azt erősíti meg, hogy az olajszállítás kérdése nem műszaki, hanem politikai természetű, és az ügyben átlátható, független vizsgálatra van szükség.