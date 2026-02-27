Orbán Balázs: Szlovákia szerint sem mond igazat Zelenszkij

Orbán Balázs a közösségi oldalán arról írt, hogy a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása kapcsán Szlovákia és Magyarország teljesen ugyanazon az állásponton van.

Szlovákia szerint sem műszaki, hanem politikai oka van annak, hogy Ukrajna nem indítja újra az olajtranzitot. Orbán Balázs úgy véli, a szlovák álláspont is azt bizonyítja, hogy Kijev szándékosan akadályozza a szállítás helyreállítását. Fotó: ALEX BRANDON / POOL

Orbán Balázs szerint Zelenszkij és Ukrajna szándékosan nem akarja újraindítani a kőolajszállítást

Szlovákia szerint sem mond igazat Zelenszkij és Ukrajna szándékosan nem akarja újraindítani a kőolajszállítást!

- írta a bejegyzésében a fideszes politikus.

A miniszterelnök politikai igazgatója a bejegyzésében azt írta, hogy a szlovák miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Ukrajnán keresztüli olajtranzit leállításáról. A szlovák kormányfő tájékoztatást kért arról, hogy helyreállítják-e a szállítást, és ha igen, milyen határidővel.

Orbán Balázs ismertetése szerint a szlovák fél emlékeztetett arra, hogy Szlovákiának legitim joga van az importra a beszállítókkal kötött szerződések, valamint az Európai Unió 2027 végéig érvényes döntése alapján. A tranzit leállítása ugyanakkor logisztikai nehézségeket és gazdasági károkat okoz az országnak.

A szlovák hírszerzési információk szerint a vezeték nem sérült meg, ennek ellenére az ukrán fél hosszadalmas javításra hivatkozik. Orbán Balázs kiemelte, hogy a szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor közösen javasolta egy uniós szakértőkből álló ellenőrző csoport létrehozását, amely a helyszínen vizsgálná meg a vezeték állapotát.

A bejegyzés arra is kitér, hogy az ukrán fél korábban nem engedte sem a szlovák nagykövet, sem az Európai Unió ukrajnai nagykövete számára az ellenőrzést. A szlovák miniszterelnök értékelése szerint mindez arra utal, hogy az ukrán félnek nem érdeke az olajtranzit helyreállítása.

Orbán Balázs szerint a szlovák álláspont is azt erősíti meg, hogy az olajszállítás kérdése nem műszaki, hanem politikai természetű, és az ügyben átlátható, független vizsgálatra van szükség.