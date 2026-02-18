Hírlevél
Rendkívüli

Zelenszkij röhög a markába: megfogadta, hogy orosz olaj nem jut hazánkba, majd elzárta a csapot

Volodimir Zelenszkij

1 órája
Orbán Balázs élesen reagált az ukrán elnök kijelentéseire. A politikus szerint Volodimir Zelenszkij szavai egyértelmű politikai nyomásgyakorlást jelentenek Magyarországgal szemben.
Zelenszkij arról beszélt, hogy mindenképpen megoldást találnak arra, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon, és hozzátette: az Ukrajna és Magyarország közti „barátság” fennmaradása Magyarország álláspontjától függ. Orbán Balázs szűkszavúan, de lényegretörően kommentálta a nyilatkozatot:

Zelenszkij
Zelenszkij minden jóízlés határán túlment a nyilatkozatával (Forrás: AFP)

A hétszentségit!”

Orbán Viktor megerősítette: leállítottuk a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába

„A barátság” ára

Az ukrán elnök szavai szerint Ukrajna mindig támogatta a két ország közötti kapcsolatot, ugyanakkor világossá tette: az együttműködés jövője attól függ, hogyan viszonyul Magyarország az orosz energiahordozók kérdéséhez. Az ultimátumszerű hangvétel ellenére a magyar kormány álláspontja következetes és világos: 

Magyarország energiaellátása nem lehet politikai alku tárgya.

 A nemzeti érdek elsődleges, és az ország energiapolitikáját nem külső nyomás, hanem a magyar emberek biztonsága kell, hogy meghatározza.

