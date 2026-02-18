Zelenszkij röhög a markába: megfogadta, hogy orosz olaj nem jut hazánkba, majd elzárta a csapot

„A barátság” ára

Az ukrán elnök szavai szerint Ukrajna mindig támogatta a két ország közötti kapcsolatot, ugyanakkor világossá tette: az együttműködés jövője attól függ, hogyan viszonyul Magyarország az orosz energiahordozók kérdéséhez. Az ultimátumszerű hangvétel ellenére a magyar kormány álláspontja következetes és világos:

Magyarország energiaellátása nem lehet politikai alku tárgya.

A nemzeti érdek elsődleges, és az ország energiapolitikáját nem külső nyomás, hanem a magyar emberek biztonsága kell, hogy meghatározza.