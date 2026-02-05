Miért nem akar Zelenszkij békét? – 5 pontban mutatjuk az okokat

Deák Dániel a közösségi oldalán idézte Ted Snider írását, amely a The American Conservative hasábjain jelent meg. A cikk szerint Volodimir Zelenszkij olyan politikai csapdába került, amelyben a békekötés súlyosabb belpolitikai következményekkel járhat számára, mint a háború elvesztése.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy amerikai tanulmányra hivatkozva bemutatta, hogy miért húzódhat el az ukrajnai háború a tárgyalások ellenére. Az elemző írás szerint Volodimir Zelenszkij politikailag kedvezőbb helyzetbe kerülhet egy elvesztett háborúval, mint egy kompromisszumos békével Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Nem kis részben Zelenszkij egyéni érdekei miatt folytatódik az ukrajnai háború

Deák Dániel felidézte, hogy az elemzés első pontja szerint Zelenszkij „túlzó ígéreteket tett” az ukrán társadalomnak, amikor a teljes terület-visszafoglalást és a NATO-tagságot ígérte. Ennyi áldozat után egy olyan béke, amely területi engedményekkel járna, „tragikus következményekkel” járhatna az elnök számára.

A második pont arra mutat rá, hogy miközben a tárgyalóasztalnál Kijev nem hajlandó lemondani területekről, „a csatatéren folyamatosan veszítik el azokat”. Az elemzés szerint Donbaszban az ukrán ellenőrzés aránya a korábbi mintegy 20 százalékról 12–10 százalékra csökkent, miközben más térségekben is előretörnek az orosz erők.

A harmadik érv szerint Zelenszkij nem akarja magára vállalni a felelősséget egy területfeladással járó békéért. Ha viszont a háborút elveszítik, „a felelősséget Washingtonra és Európára háríthatja”, mondván: az Egyesült Államok és az EU nem nyújtott elegendő támogatást.

Deák Dániel kitért arra is, hogy az elemzés szerint Zelenszkij már megkezdte „a felelősség áthárítását Európára”. Davosban az ukrán elnök Európa „impotenciájáról” beszélt, és bírálta az ismétlődő, de szerinte üres ígéreteket, mondván: Európa „szeret a jövőről beszélni, de elkerüli, hogy ma cselekedjen”.

Az ötödik pont összegzése szerint ezért válhat Zelenszkij „a békekötés legnagyobb akadályává”. Az orosz és amerikai fél egyaránt úgy látja, hogy a tárgyalások a területi engedmények kérdésén akadtak el, miközben ezek a területek a háború során így is elveszhetnek. Ted Snider szerint Zelenszkij számára ez lehet a „politikai szempontból kedvezőbb” forgatókönyv, ami magyarázatot adhat a háború folytatására.

Deák Dániel szerint az elemzés rávilágít arra, hogy a konfliktus elhúzódásának nemcsak katonai, hanem súlyos belpolitikai és nemzetközi politikai okai is vannak, amelyek jelentősen csökkentik a béke esélyeit.