Honvédelmi miniszter: Magyarországot megkerülnék a Zelenszkij-tervvel

Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv, amelynek célja Ukrajna mielőbbi uniós integrációja – erről írt közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a folyamat politikai nyomásgyakorlással és akár a tagállami vétó jelentőségének csökkentésével is járhat, miközben a magyar kormány továbbra is ellenzi a gyorsított eljárást. A terv könnyített tagságot, politikai eszközökkel kikényszerített döntéseket és a magyar álláspont megkerülését vetíti előre – miközben alig várják, hogy az egyetlen akadály eltűnjön: a magyar kormány.

Brüsszelben bármi áron keresztül akarják vinni a Zelenszkij-tervet (Forrás: Getty Images)