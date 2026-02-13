Honvédelmi miniszter: Magyarországot megkerülnék a Zelenszkij-tervvel

Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv, amelynek célja Ukrajna mielőbbi uniós integrációja – erről írt közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a folyamat politikai nyomásgyakorlással és akár a tagállami vétó jelentőségének csökkentésével is járhat, miközben a magyar kormány továbbra is ellenzi a gyorsított eljárást. A terv könnyített tagságot, politikai eszközökkel kikényszerített döntéseket és a magyar álláspont megkerülését vetíti előre – miközben alig várják, hogy az egyetlen akadály eltűnjön: a magyar kormány.
Nemzeti Petícióval a válasz a Zelenszkij-tervre
A miniszter hangsúlyozta:
A Zelenszkij-tervre a magyar válasz világos és egyértelmű: nemet mondunk az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből, és a háború miatt megnövekedő rezsiárakra is.”
A kormány szerint a gyorsított csatlakozás komoly gazdasági és politikai következményekkel járna Magyarország számára. Ezért indították el a Nemzeti Petíciót, amelynek célja, hogy megerősítést adjon a kabinet álláspontjához, és jelezze: a magyar érdekek védelme elsőbbséget élvez a brüsszeli elképzelésekkel szemben.