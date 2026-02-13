Hírlevél
Rendkívüli

Bűnügy

zelenszkij - terv

Honvédelmi miniszter: Magyarországot megkerülnék a Zelenszkij-tervvel

A honvédelmi miniszter szerint Brüsszelben olyan terv körvonalazódik, amely Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását célozza, akár a szabályok fellazításával is – ezt hívják Zelenszkij-tervnek. A kormány álláspontja szerint Magyarország az egyetlen tagállam, amely nyíltan nemet mond erre az irányra.
Brüsszelben megszületett a Zelenszkij-terv, amelynek célja Ukrajna mielőbbi uniós integrációja – erről írt közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a folyamat politikai nyomásgyakorlással és akár a tagállami vétó jelentőségének csökkentésével is járhat, miközben a magyar kormány továbbra is ellenzi a gyorsított eljárást. A terv könnyített tagságot, politikai eszközökkel kikényszerített döntéseket és a magyar álláspont megkerülését vetíti előre – miközben alig várják, hogy az egyetlen akadály eltűnjön: a magyar kormány.

Zelenszkij-terv
Nemzeti Petícióval a válasz a Zelenszkij-tervre

A miniszter hangsúlyozta: 

A Zelenszkij-tervre a magyar válasz világos és egyértelmű: nemet mondunk az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből, és a háború miatt megnövekedő rezsiárakra is.”

A kormány szerint a gyorsított csatlakozás komoly gazdasági és politikai következményekkel járna Magyarország számára. Ezért indították el a Nemzeti Petíciót, amelynek célja, hogy megerősítést adjon a kabinet álláspontjához, és jelezze: a magyar érdekek védelme elsőbbséget élvez a brüsszeli elképzelésekkel szemben.

