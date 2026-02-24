Zelenszkij az üzemanyaghiánnyal akarja hatalomba segíteni Magyar Pétert

Hírlevél
Orbán nem fogja kibírni, hogy bekövetkezzen egy benzinárugrás márciusban, miközben Ukrajna nem javítja meg gyorsan a vezetéket – mondja Oleg Szoszkin korábbi ukrán elnöki tanácsadó.
Volodimir ZelenszkijukrajnaTisza PártVálasztás 2026Magyar Péter

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy videót közölt közösségi oldalán, melyben Zelenszkij korábbi tanácsadója azt elemzi, hogy miként tud Ukrajna beavatkozni a magyarországi választásokba.

Menczer Tamás szerint Zelenszkij egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarországon.
Menczer Tamás szerint Zelenszkij egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarországon Fotó: AFP

Zelenszkij üzemanyaghiányt és 1000 forintos benzint akar Magyarországon a választás előtt. Így akarják megbuktatni a nemzeti kormányt, és egy kijevi bábkormányt akarnak a helyére ültetni”

– figyelmeztet Menczer Tamás.

Oleg Szoszkin szavaiból az is kiderül, szándékos az időzítés Ukrajna részéről, mivel kezdődik a mezőgazdasági szezon is, és az agrárszektornak rengeteg üzemanyagra van ilyenkor szüksége. Ezért blokkolja az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

Zelenszkij arra számít, hogy ennek hatására Orbán Viktor veszít az áprilisi választásokon, és az „új ember”, már nem blokkolja az Ukrajnának szánt hadikölcsönt, sőt, Magyar Péter „még több pénzt” ad Ukrajnának.

A magyar kormány feladata, az ukrán támadásokat kivédeni, a tartalékokat feltölteni, és az üzemanyaghiányt elhárítani, valamint megtenni a szükséges ellenlépéseket.

 

